150 metros de Bolo-Rei no encerramento da programação de Natal em Loulé

A tradição volta a cumprir-se no final de tarde do Dia de Reis (6 de janeiro), em Loulé. Pelas 17h00, a Praça da República vai ser palco de mais uma edição do Bolo-Rei Gigante, iniciativa que alia a excelência da gastronomia à cultura e às tradições desta época.

Uma mesa com um bolo-rei de 150 metros de comprimento irá ocupar a rua e todos os que por aqui passarem poderão degustar esta iguaria confecionada pela pastelaria Loulé Doce.

110 kgs de farinha, 100 kgs de fruta cristalizada para decoração, 50 kgs de frutas cristalizadas picadas, 50 kgs de frutos secos (sultanas, amêndoa, figos e nozes), 22 kgs de ovos (38 dúzias), 22 kgs de açúcar, 14 kgs de margarina, 2 kgs de bebidas aromatizantes, 1,6 kgs de sal e 1,6 kgs de fermento são os ingredientes deste bolo mas são também as mãos que amassam que fazem a diferença no produto final, que ano após ano merece os elogios dos comensais.

Para animar e aquecer ambiente, outra das tradições desta quadra – as charolas – vai ter como protagonistas os elementos do grupo Charola das Barreiras Brancas – AGAL, que se junta à festa com uma atuação.

O bolo-rei representa os presentes que os três Reis Magos deram ao Menino Jesus aquando do seu nascimento: a côdea simboliza o ouro; as frutas cristalizadas e secas representam a mirra; e o aroma do bolo simboliza o incenso. Em Loulé, esta tradição continua bem viva e a Câmara Municipal de Loulé quer partilhá-la com os seus munícipes e todos os turistas que aqui se encontram nesta altura do ano.

Esta iniciativa tem entrada livre e a fatia de bolo é gratuita.