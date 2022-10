4 Dias de ação por um Turismo mais Sustentável no Algarve

Durante quatro dias, de 18 a 22 de outubro, o maior evento de turismo de natureza e sustentabilidade do Algarve que reúne a Bienal de Turismo de Natureza (BTN) e o Algarve Nature Fest (ANF), volta a realizar-se na vila de Aljezur.

José Gonçalves, presidente do Município que, mais uma vez, acolhe evento refere que: “Mais do que afirmada, como uma das mais bem preservadas zonas da Europa, é obrigatório repensar, articular, responsabilizar e encontrar os meios e ações necessárias para a sustentabilidade destas regiões. Aljezur, vai uma vez mais ser o centro dessa afirmação, mas também desse desafio, de agir para garantir o hoje e o amanhã”.

O evento inicia com atividades para os mais jovens no dia 18, seguidas de três dias essencialmente direcionados aos profissionais, e um último dia dedicado ao público em geral. Nesta 2ª fase do evento existirá uma área expositiva, onde empresas de vários sectores apresentam os seus produtos e serviços, criam oportunidades de negócio e estabelecem contatos com agentes de outras atividades.

A inauguração terá lugar a 19 de outubro, pelas 9h30, com a cerimónia de abertura do Espaço Expositivo e de Debate, e com o início das Oficinas de Conhecimento. Este momento contará com a presença das entidades organizadoras, Associação Vicentina, Região de Turismo do Algarve e Município de Aljezur e, ainda, entidades públicas e privadas ligadas ao turismo, sustentabilidade e ambiente.

A utilização consciente dos recursos naturais, a criação de serviços turísticos ambientalmente responsáveis, a implementação de tecnologias verdes nas unidades hoteleiras e demais empresas do sector, e dos sectores adjacentes, o tratamento de resíduos, a produção ecológica de bens e, não menos importante, o (re)aproveitamento de bens e energias são alguns dos temas que serão abordados na 2ª Fase do Algarve + Sustentável e que demonstram a importância de todos, e cada um de nós, neste propósito.

Segundo a Presidente da Associação Vicentina, Aura Fraga, a região encontra-se numa nova fase: “Atingido o desafio da afirmação do património natural como o grande ativo para o desenvolvimento de territórios ambientalmente qualificados, o novo desafio é continuar a estruturar uma oferta turística diferenciada e de qualidade que garanta um turismo de natureza sustentável”.

Já o Presidente da Região de Turismo, João Fernandes, reitera: “O caminho para a sustentabilidade dos destinos turísticos é, cada vez mais, um imperativo que a todos convoca e os eventos como o “Algarve + Sustentável” são fundamentais na mudança do mindset dos diferentes stakeholders, particularmente entre as novas gerações, mais conscientes dos impactos das suas ações e das oportunidades de melhoria.”

A programação completa desta 2 fase do “Algarve + Sustentável” já está disponível no site.

Todas as atividades são gratuitas, ainda que a inscrição seja obrigatória, devido ao número limitado de participantes.

Porque há mudanças que ninguém consegue fazer sozinho e a implementação de um turismo sustentável no Algarve é uma delas, durante estes dias o mote será: um turismo para todos, todos por um turismo mais sustentável no Algarve.