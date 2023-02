49ª Volta ao Algarve traz as melhores equipas de ciclistas do mundo a Albufeira

A 49ª Volta ao Algarve – a corrida mais mediática e internacional do ciclismo português – regressa a Albufeira, no próximo dia 18 de fevereiro (sábado), para a partida da 4ª etapa que irá ligar Albufeira ao Alto do Malhão, no concelho de Loulé, num percurso total de 179,9 quilómetros. A Volta ao Algarve conta com um pelotão de excelência, constituído por 12 das 18 equipas do WorldTour, entre as quais as sete melhores do ranking internacional de 2020 e 20 corredores do top 100 mundial. João Almeida e Rui Costa, os dois melhores ciclistas portugueses da última década, são a esperança nacional nesta edição da Volta.

A 49ª edição da Volta ao Algarve, um dos grandes eventos desportivos do mês de fevereiro, está prestes a começar. A Volta arranca no dia 15 de fevereiro com a primeira etapa:

Portimão – Lagos, 200,2 Km. Sagres – Alto da Fóia, 189,4 km (2ª etapa no dia 16); Faro – Tavira, 201,1 Km (3ª etapa no dia 17); Albufeira até ao Alto do Malhão, 177,9 Km (4ª etapa no dia 18); Lagoa – Lagoa com um contrarrelógio individual de 24,4 Km (5ª e última etapa, dia 19 de fevereiro).

No dia 18 de fevereiro, a Marina de Albufeira recebe os melhores ciclistas nacionais e internacionais para a disputa da quarta etapa da 49ª Volta ao Algarve. Os atletas e as equipas técnicas chegam à Marina às 9h30, de onde saem às 11h10, passando pelo Cais dos Navegadores, Alameda da Orada, Rua da Ermida, Rua Coronel Águas, Largo Jacinto D`Ayet, Avenida do Ténis e finalmente Avenida dos Descobrimentos, numa volta simbólica pela cidade. A partida oficial está marcada para 11h20, da Avenida dos Descobrimentos para um percurso de mais de 177 quilómetros até ao Alto do Malhão, no concelho de Loulé.

A Volta ao Algarve é a única corrida portuguesa do circuito UCI ProSeries, sendo que a 49ª edição conta com um pelotão de alta qualidade, considerando a participação de 12 das 18 equipas do WorldTour, entre as quais as sete melhores do ranking internacional de 2020. Estarão presentes 20 corredores do top 100 mundial. João Almeida (UAE Team Emirates) e Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), os dois ciclistas portugueses mais bem-sucedidos da última década, são a maior esperança nacional deste grande evento desportivo que atrai ao Algarve os melhores ciclistas do mundo.

O Município de Albufeira apoia novamente a Volta ao Algarve, recebendo a quarta etapa da prova. O presidente da Câmara destaca a importância do evento que conta com a participação de 25 equipas de excelência a nível nacional e internacional e a presença de dois dos melhores ciclistas nacionais da modalidade. José Carlos Rolo sublinha que “esta é mais uma excelente oportunidade para levar o nome de Albufeira mais longe, dando a conhecer o concelho como um destino turístico de eleição”.

O vice-presidente da Câmara e responsável pelo pelouro do Desporto, sublinha que “a qualidade do pelotão da Volta ao Algarve tem atraído, ao longo das várias edições, a atenção de adeptos, telespetadores e jornalistas de todo o mundo, o que se traduz numa mais-valia para a projeção do concelho a nível nacional e internacional”. Cristiano Cabrita destaca, igualmente, que a passagem da Volta por Albufeira confirma a vocação do Município para acolher grandes eventos desportivos e a capacidade para vir a ser a Capital Europeia do Desporto em 2026.