O XXIII FARTUNA – Festival Internacional de Tunas Académicas da Cidade de Faro, organizado pela Versus Tuna – Tuna Académica da Universidade do Algarve, terá lugar nos dias 1 e 2 de março.

O evento inicia as celebrações sexta-feira com a tradicional Noite de Serenatas, que se realiza às 22h00, no Largo do Carmo, e tem entrada livre.

“Este será um momento solene que transformará o local num palco romântico, ressoando canções emocionantes e enchendo os corações presentes”, revela a organização.

Sábado decorrerão diversas festividades sendo o ponto alto do festival às 21h00, no Conservatório Regional do Algarve Maria Campina, com um espetáculo com quatro tunas a concurso, numa jornada musical que vai explorar temas clássicos, portugueses e estudantis.

Os bilhetes para o espetáculo de sábado estão disponíveis no Centro de Cópias dos Campi das Gambelas e Penha da Universidade do Algarve ou podem ser adquiridos mediante contacto com a organização através do Instagram, Facebook ou email.