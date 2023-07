A animação volta a São Brás de Alportel com a Feira da Serra

A feira da Serra regressa a São Brás de Alportel, nos dias 27, 28, 29 e 30 de julho.

Dia 27 de julho, a feira arranca com concerto da banda Resistência, dia 28 de julho é a vez de José Pedro Pais, seguido de Bárbara Tinoco no dia 29 de julho e José Cid a encerrar as comemorações no dia 30 de julho.

Ao longo de quatro dias, a feira convida a uma experiência de gastronomia, artesanato e animação, com 5 palcos e 18 espaços temáticos diferentes.

O produto em destaque nesta edição é a amêndoa, onde se pretende dar a conhecer mais sobre a amêndoa e perceber de que forma está a ser preservada, valorizada, utilizada e até reinventada de olhos postos no futuro. Nesse sentido, vai ser lançada em exclusivo na feira, uma nova gama de cosmética canina que utiliza a amêndoa como elemento chave.

Dando continuidade ao que já foi feito em edições anteriores, também este ano todo o evento é acessível, com circuitos acessíveis, espaço acessível reservado junto ao Palco Principal, espaços de estacionamento específicos e todo um apoio personalizado. Além disso, para as crianças também se mantêm as pulseiras de identificação, com o contacto dos pais, em caso de se perderem.

Em termos de novidades, a edição deste ano vai ter um serviço de cacifos, uma barbearia e vai ser também apresentada em palco a Banda Feira da Serra jovem, uma iniciativa que resulta de um desafio lançado aos jovens são-braenses que se vão estrear no palco principal.

A RUA vai marcar também mais uma vez presença neste evento, realizando a voz OFF de acolhimento a todos os visitantes.

Os bilhetes para o evento podem ser adquiridos na Meo Blueticked.

Mais informações aqui.