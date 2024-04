A décima edição do OPTO voltou a ser um sucesso

De 17 a 19 de abril, mais de 10 mil jovens passaram pelo Pavilhão Desportivo de Albufeira para o X OPTO.

Estudantes do 3.º ciclo e secundário, vocacional e profissional, profissionais da área educativa e formativa, pais e encarregados de educação tiveram a oportunidade de recolher informação atualizada sobre a oferta disponível no sistema educativo e formativo no país e no estrangeiro, com vista a ajudar os jovens a decidirem sobre o seu futuro.

Refira-se que o OPTO, que já vai na sua décima edição, é uma organização do Município de Albufeira, em parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional. O certame, que terminou na passada sexta-feira, despede-se até ao próximo ano.

A X edição do OPTO – Fórum de Formação e Educação do Algarve contou com a participação de 76 expositores e 10 mil e 200 visitantes, que se deslocaram ao certame à procura de informação atualizada sobre as diversas alternativas escolares e formativas disponíveis no Sistema Educativo nacional (ensino secundário, profissional e superior), experiências no estrangeiro, bem como a possibilidade de os jovens estabelecerem um primeiro contacto com os profissionais de diferentes áreas e organizações.

Este ano, o certame contou com 76 expositores presentes: 18 do Ensino Secundário, 23 do Ensino Superior, 11 na área de Línguas, Mobility e Study Abroad. O OPTO contou, também, com a participação de 24 entidades que, todos os anos, têm no evento um excelente palco de divulgação e captação do interesse dos jovens, nomeadamente a Agência Nacional Erasmus + Educação e Formação; Exército Português – Centro de Recrutamento de Lisboa; Exército Português (GAP de Tavira); Força Aérea Portuguesa – Centro de Recrutamento; GNR – Comando Territorial de Faro; Instituto Português do Desporto e Juventude; Junior Achievement Portugal; Marinha Portuguesa; PSP – Comando Distrital de Faro; Rede Macramé; Santa Casa da Misericórdia de Albufeira, entre outras organizações.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, elementos da vereação, presidente da Assembleia Municipal e presidentes de Junta de Freguesia estiveram presentes na abertura do evento, juntamente com a Delegada Regional de Educação do Algarve (DGEsTE), Carla Alexandra Fernandes, e a Delegada Regional do Algarve do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP, I.P.), Madalena Feu, tendo efetuado, como habitualmente, a visita aos expositores presentes na mostra.

O OPTO é um evento muito impactante, na medida em que oferece aos estudantes um primeiro contacto com um número significativo de opções educativas e profissionais, sublinhou José Carlos Rolo. “A afluência de visitantes, este ano, superou todas as expetativas, sendo uma das edições mais participadas desde o início do evento”. O autarca frisou que há muitas possibilidades, conforme se pode constatar pela oferta educativa e formativa presente no Pavilhão Desportivo de Albufeira, pelo que cabe aos jovens, juntamente com os pais e os seus professores, refletirem sobre o querem para o seu futuro”. Mas, independentemente de qual seja a escolha, digo-vos que Albufeira é uma terra de oportunidades e precisa de ti, do teu conhecimento e competência para ajudar ao desenvolvimento da terra que te viu nascer e crescer como pessoa e profissional”, frisou.

Durante os três dias do OPTO, houve mais de 100 atividades à disposição dos visitantes, com destaque para a animação constante no palco e zona exterior do evento, sendo que entre as mais apreciadas estão as demonstrações de cavalaria, cinotecnia e suporte básico de vida e para os mais corajosos a subida à Torre de Escalada. Momentos musicais, de teatro e dança, execução de cocktails, preparação de alimentos e sumos naturais, preparação de panquecas, jogos populares, cantares regionais portugueses, apresentação de vídeos e pintura de corpo a a stencil são apenas alguns dos exemplos das atividades que passaram pela 10ª edição do OPTO.

Refira-se que o evento recebeu muitos alunos dos agrupamentos de escolas de Albufeira, mas também de outros concelhos da região, e do Alentejo, como Faro, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, Silves, Tavira, Grândola, Mértola e Ourique.

O OPTO – o maior fórum de educação e formação a sul do Tejo voltou a ser um sucesso. De 17 a 19 de abril, mais de 10 mil jovens passaram pelo Pavilhão Desportivo de Albufeira. Estudantes do 3.º ciclo e secundário, vocacional e profissional, profissionais da área educativa e formativa, pais e encarregados de educação tiveram a oportunidade de recolher informação atualizada sobre a oferta disponível no sistema educativo e formativo no país e no estrangeiro, com vista a ajudar os jovens a decidirem sobre o seu futuro. Refira-se que o OPTO, que já vai na sua décima edição, é uma organização do Município de Albufeira, em parceria com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional. O certame, que terminou na passada sexta-feira, despede-se até ao próximo ano.