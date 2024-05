A Primavera Literária está de volta a Faro

De 15 a 19 de maio, a 6ª edição do festival dedicado à literatura Primavera Literária junta-se à 46ª Feira do Livro para trazer a vários pontos de Faro o que de melhor se faz na cultura literária portuguesa.

Os pontos focais deste evento vão dividir-se entre a Biblioteca Municipal e o Jardim da Alameda, que vão ser palco de leituras das mais recentes obras literárias, recitais de poesia, workshops, formações, música e muito mais.

Entre os autores nacionais vão estar nomes como Valter Hugo Mãe, José Milhazes, Pedro Chagas Freitas, Martim Sousa Tavares onde, juntamente com dezenas de outros autores, vão falar sobre as suas obras e participar em sessões de autógrafos.

Mas a Primavera Literária vai para além da literatura e da poesia. Num evento para toda a família, podem encontrar espetáculos de magia, atividades plásticas para os mais pequenos e concertos de música, entre outras inciativas.

Este evento tem a organização do Ginásio Clube de Faro, com o apoio do Município de Faro.

Programa:

15 MAIO, Quarta-feira

11h00 | Jardim da Alameda – Bosque das Letras

O Menino de Olhos Bailarinos de Sandra Ramos

Sessão escolas* e público em geral

14h00 | Biblioteca – Sala da Hora do Conto

“O Corpo é meu” – Educar para a saúde

Pela Equipa de Saúde Escolar e BMFaro

Sessão escolas*

17h00 / Biblioteca – Auditório

Abertura oficial

Apresentação do programa do Festival

17h30

“Queremos viver numa cidade sem biblioteca?”

Bruno Eiras (DGLAB), Maria Vlachou (Acesso Cultura) e (BIBAL)

Moderação Sandra Martins (BMFARO)

18h30 | Jardim da Alameda – Palco Casa do Sabino

Recital de Poesia e Harpa

Paulo Pires; Emanuela Nicoli

16 MAIO, Quinta-feira

10h00 | Biblioteca – Auditório

Escrito por…Joana Aires Gomes – “SERIA?”

Sessão escolas* – 1º ciclo

10h00 e 11h15 | Biblioteca – Sala da Hora do Conto

L.E.R. CÃO FIANTE por Maria José Mackaaij

Sessão escolas*- 1º ciclo

14h00 | Biblioteca – Auditório

Escrito por…Joana Aires Gomes – “SERIA?”

Sessão escolas* – 1º ciclo

18h00 | Biblioteca – Sala da Hora do Conto

Escrito por…Joana Aires Gomes – “SERIA?”

Famílias

18h00 | Jardim da Alameda – Casa do Autor

Pedro Chagas Freitas – sessão de autógrafos

18h30 | Jardim da Alameda – Bosque das Letras

Leituras com Violoncelo por Bárbara Santos

17 MAIO, Sexta-feira

10h00 | Biblioteca – Sala da Hora do Conto

“O TALISMÃ MISTERIOSO” por FAGAR e BMF

atividade sobre sustentabilidade ambiental com os FARROBINHAS

Sessão escolas* – 1ºciclo

10h00 e 11h15 | Jardim da Alameda –Bosque das Letras

O PORTAL MÁGICO – apresentação do livro de Fúlvia Almeida

Sessão Escolas* – 2º e 3º ciclo

11h00 | Biblioteca – Sala dos Av’s

Biblioteca Futuro

MOCHILA – Festival internacional de teatro para crianças e jovens (LAMA Teatro)

Sessão Escolas* – 3º ciclo

14h30 – 17h30 | Biblioteca – Auditório

“Palavras certas para leitores incertos”

Ação de formação por Cristina Taquelim

inscrição prévia gratuita biblioteca.arquivo@cm-faro.pt

16h30 – 17h30 | Jardim da Alameda – Casa do Autor

“Tormenta Sensorial” – Sampling da sobremesa de Diogo Alexandre

Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve

18h00 | Jardim da Alameda – Palco Casa do Sabino

À Conversa com Patrícia Reis e Bruno Vieira Amaral

Moderação Ana Isabel Soares

18h00 | Biblioteca – Sala Hora do Conto

Histórias ao colo

Famílias com crianças dos 0 aos 5 anos

19h00 | Biblioteca | Auditório

“Duas pessoas a conversar ao vivo”

Martim Sousa Tavares e Hugo Van Der Ding

21h00 | Biblioteca | Auditório

Cinema Francês do Mês

«Au Nom de la Terre» de Édouard Bergeon (2019)

18 MAIO, sábado

10h00 | Jardim da Alameda

Oficina Sentidos Fantásticos

Caminhada criativa

Famílias – inscrições prévias terminalstudios@gmail.com

11h00 | Jardim da Alameda – Bosque das Letras

“Histórias que não lembram ao Diabo”

sessão de contos por Cristina Taquelim

Famílias

12h00 | Jardim da Alameda – Bosque das Letras

Magicando – Magia, Histórias e Yoga

Famílias

14h30 | Jardim da Alameda – Bosque das Letras

“Lápis – uma histórias para ler e sentir” (ALFARROBA)

Hora do Conto com Aida Correia e João Espada

Famílias

15h30 | Jardim da Alameda – Casa do Autor

“Sonha & Acredita” – apresentação do livro de Luís Vilhena

16h00 | Jardim da Alameda – Bosque das Letras

“Vai ficar tudo bem” (ALFARROBA)

Hora do Conto com Vânia Bentes, Isabel Marreiros, Márcia Gamito

Famílias

17h00 | Jardim da Alameda – Palco do Sabino

à conversa com …José Milhazes

18h00 | Jardim da Alameda – Casa do Autor

Valter Hugo Mãe – sessão de autógrafos

18h30 | Casa do Sabino

Ramos Rosa convida… – Teatro Imersivo

19h15 | Biblioteca – Pátio das Laranjeiras

Trio Kiloco – música

19 MAIO, Domingo

11h00| Jardim da Alameda – Bosque das Letras

“Cor-de-Margarida” – Apresentação livro infantil da rapper Capicua

Famílias

12h00 | Jardim da Alameda – Bosque das Letras

Magicando – Magia, Histórias e Yoga

Famílias

15h00 | Jardim da Alameda – Casa dos Autor

O FILHO DE AL-HAKAM – de Renato Proença dos Santos (ARANDIS)

Conversa e autógrafos, acompanhado com música de Eduardo Ramos

16h30 | Biblioteca – Palco Casa do Sabino

Inês Meneses e Rita da Nova à conversa com Fúlvia Almeida

18h00 | Jardim da Alameda – Palco Casa do Sabino

Conversa com música Capicua+DJ

18h30 | Jardim da Alameda – Bosque das Letras

Hand Pan

Música e Poesia

Em permanência

Jardim da Alameda João de Deus

46ª Feira do Livro de Faro

Horário: 10h00 -20h00

BooK Tinder

Por Associação Sê Mais Sê Melhor

Atividades plásticas pela APLIKIDS

No Pavilhão da Livraria Sagres

“Livro Esquecido”

Por Oficina do Sentir