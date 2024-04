Faro aprovou a proposta de abertura de candidaturas para apoio ao associativismo

A proposta de abertura de candidaturas para apoio ao associativismo do concelho de Faro 2024 foi aprovada, por unanimidade, em reunião de Câmara do passado dia 23 de março.

Esta decisão, assente na “Alteração ao Regulamento de Apoio ao Associativismo do Concelho de Faro” (publicada no nº2, 35 da 2ª série do Diário da República, a 19/02/2018), permite que a autarquia atribua os verbas municipais, nomeadamente a entidades e organismos legalmente existentes, com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos e, ainda, a atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município.

Assim, havendo necessidade de espoletar o processo de atribuição de ajudas, foi aprovada a abertura do processo de candidaturas, que decorrerá na Plataforma “Associativismo” https://associativismo.cm-faro.pt/, até ao final do mês de abril.

Desta forma, a autarquia prossegue o seu trabalho de promoção do desenvolvimento do tecido associativo nas áreas do desporto, cultura, juventude, social e defesa da causa animal, procurando ser um agente na criação de resposta às suas necessidades e na prossecução das suas expectativas de desenvolvimento, ao mesmo tempo que contribui ativamente para a melhoria das condições de vida das populações.