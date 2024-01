A RUA FM vai ter relatos em direto do jogo do Farense este domingo

Este domingo a partir das 18h, vamos estar em direto do Estádio São Luís, com relatos da partida entre Farense e FC Porto.

O jogo é a contar para a 19ª jornada da I Liga de Futebol, com os leões de Faro a receberem o FC Porto de Sérgio Conceição. A equipa da capital algarvia vem de uma vitória fora contra o Casa Pia e o FC Porto tem duas vitórias seguidas.

O Farense ocupa neste momento o 7º lugar com 24 pontos e o FC Porto está em 3º lugar no campeonato, com 41 pontos.

Como grande novidade, vais poder ouvir o relato deste jogo através da RUA FM, que vai ter uma equipa no Estádio São Luís.

Nélson Soares vai ser a tua voz dentro do recinto, que te vai trazer um relato exaustivo do que se passa entre as quatro linhas.

Por isso já sabes sintoniza-te em 102.7 a partir das seis da tarde deste domingo ou podes ouvir também através da internet em rua.pt.

Portimonense vai ao Bessa tentar inverter a má onda de resultados

Ainda no domingo, mas mais cedo, Portimonense, que ocupa o 14º lugar na classificação com 18 pontos, desloca-se ao terreno do Boavista, que está na 9ª posição. A partida está marcada para as 15h30.

A formação de Portimão vem de uma derrota na jornada passada, contra o Gil Vicente, e antes disso tem uma vitória e três derrotas consecutivas.

O árbitro da partida vai ser Bruno Pires Costa e no VAR vão estar Manuel Mota e Américo Gomes.

Créditos Fotográficos: Site do SC Farense.