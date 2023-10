Abertura do Ano Académico da UAlg celebra-se “Ao Som dos Trompetes”

A Universidade do Algarve assinala a abertura do Ano Académico 2023/24 com o concerto “Ao Som dos Trompetes”, pela Orquestra do Algarve, que se realiza no dia 5 de outubro, às 18h00, no Campus da Penha, espaço exterior do UALG TEC CAMPUS.

O concerto é de entrada livre, mas está sujeita à lotação do espaço.

Sobre o concerto:

«Não um, mas dois solistas de trompete. É desta forma que a Orquestra do Algarve celebra este instrumento único e tão antigo, acompanhado pela sonoridade envolvente das cordas.

Este concerto acontece em formação camerata, com a direção musical do concertino – líder dos primeiros violinos – complementada, é claro, pela qualidade e instinto dos músicos da Orquestra do Algarve. Destaque para a parceria entre João Mogo, trompetista da Orquestra do Algarve, e Francisco Machado, vencedor do XIII Concurso de Trompete da Póvoa de Varzim.

Programa

WOLFGANG AMANDEUS MOZART (1756 – 1791)

Adagio e Fuga em Dó menor

JOHANN NERUDA (1708-1780)

Concerto para trompete e cordas

ANTONIO VIVALDI (1678 – 1741)

Concerto para 2 trompetes em Dó maior

ANTONÍN DVÖRÁK (1841 – 1904)

Serenata em Mi maior