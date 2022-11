Ação de divulgação do programa ERASMUS+ Educação e Formação

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve, em parceria com a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação e o EUROPE DIRECT, no âmbito da divulgação do Convite para a apresentação de candidaturas para 2023, promove uma sessão destinada aos setores do Ensino Escolar (EE), Ensino e Formação Profissional (EFP) e Educação de Adultos (EA).

Com acesso livre aos interessados, a ação decorre na próxima terça-feira, dia 30 de novembro, pelas 14h30, no Auditório da CCDR Algarve (Praça da Liberdade, 2 – Faro), devendo as inscrições ser efetuadas aqui.

O Programa ERASMUS+ é uma das mais bem-sucedidas criações do Projeto Europeu e isso pode ser demonstrado pelos 35 anos de existência que celebraremos este ano.

Este é um programa mais integrado em termos de objetivos e prioridades, sendo que existem 4 prioridades básicas e horizontais:

As oportunidades do Programa Erasmus+ formalizam-se na seguinte tipologia de projetos:

Mobilidade para fins de aprendizagem

Mobilidade combinada e atividades virtuais;

Acolhimento de professores e educadores em formação;

Mobilidade de grupo de alunos (curta e longa duração);

Jobshadoing;

Participação em concursos de competências (VET);

Mobilidade de grupo e/ou individual de formandos adultos:

Cursos e formação (ADU);

Acreditação: A acreditação Erasmus é uma ferramenta para as organizações nomeadamente num setor do ensino que se queiram abrir ao intercâmbio e mobilidade transnacional. A atribuição da acreditação Erasmus confirma que a organização criou um plano para realizar atividades de mobilidade de elevada qualidade no âmbito de um esforço mais vasto de desenvolvimento da sua organização. Este plano é designado Plano Erasmus e constitui uma parte essencial do pedido de acreditação Erasmus.

Parcerias de Cooperação

Parcerias de cooperação;

Parcerias de pequena Dimensão: Designadas por small scale são projetadas para ampliar o acesso ao programa para atores de pequena escala e públicos difíceis de alcançar. Com subvenções mais baixas, duração mais curta e requisitos administrativos mais simples em comparação com as Parcerias de Cooperação, esta ação visa chegar às organizações de base, menos experientes e recém-chegados ao Programa, reduzindo as barreiras de entrada no programa para organizações com menor capacidade organizacional;

As Parcerias para a Excelência apoiam projetos com uma perspetiva sustentável de longo prazo. No setor Escolar são apoiadas as Academias de Professores Erasmus+

CENTROS DE EXCELÊNCIA PROFISSIONAL (VET);

ACADEMIAS DE PROFESSORES ERASMUS+ : A criação da Erasmus Teachers Academy (ETA), que tem como objetivo gerar parcerias europeias de formação de professores e formadores com o intuito de criar Academias de Professores Erasmus+. Prevê-se que estas Academias contribuam para desenvolver o multilinguismo e a diversidade cultural e desenvolver a formação de professores em consonância com as prioridades da UE em matéria de política de educação, contribuindo para os objetivos do Espaço Europeu da Educação;

ALIANÇAS PARA A INOVAÇÃO (ES/VET).

Notícia redigida a partir de nota de imprensa enviada.