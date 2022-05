Albufeira dinamiza “Feiras STARTUIPI” nos Agrupamentos Escolares

Está a decorrer, nas escolas do primeiro ciclo do Município de Albufeira, o projeto STARTIUPI. Trata-se de um projeto com o objetivo de desenvolver e potenciar as competências empreendedoras dos mais pequenos. A iniciativa arrancou no passado dia 16 deste mês e irá terminar com a realização de uma feira final por cada Agrupamento de Escolas, no dia 8 de junho. Em paralelo, a Startup Albufeira participa no “Primeiro Festival das Artes e da Cidadania” dinamizado pelo Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente. O projeto está orientado para o desenvolvimento das competências pessoais e sociais dos seus participantes.

As escolas do 1.º ciclo do concelho estão a acolher desde o passado dia 16 o projeto “STARTIUPI” orientado para o desenvolvimento das competências pessoais e sociais dos seus participantes, através de dinâmicas e jogos pedagógicos divertidos e eficazes. O projeto é composto por três sessões, onde os mais pequenos desenvolvem e potenciam as suas competências empreendedoras e experienciam o ciclo de criação de valor do produto. Assim, para além da apreensão dos conceitos, pretende-se que sejam criados pequenos produtos que possam ser simbolicamente comercializados nas Feiras Startiupi, a serem realizadas no dia 8 de junho, em cada Agrupamento de Escolas de Albufeira.

A metodologia do projeto foca-se na premissa de que o empreendedorismo é uma atitude de estar na vida e que pode ser desenvolvida desde cedo, acreditando que crianças empreendedoras serão adultos mais felizes e com mais oportunidades de escolha.

A Startup Albufeira, na senda do desenvolvimento de competências empreendedoras junto das crianças e jovens, encontra-se a participar no “Primeiro Festival das Artes e da Cidadania” dinamizado pelo Agrupamento de Escolas de Albufeira Poente, em dois momentos. No âmbito desta iniciativa o dia de ontem foi dedicado à “Literatura, Solidariedade e Empreendedorismo”, tendo a Startup Albufeira dinamizado um primeiro momento sobre empreendedorismo, junto dos mais novos, no auditório da AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. Foi também dinamizado na Escola Secundária de Albufeira, uma sessão intitulada “Histórias que nunca partilhei” com Luís Matos Martins, incluindo dinâmicas de grupo para a compreensão do conceito de como ser um verdadeiro empreendedor.

“Desenvolver o empreendedorismo na infância não é só estimular positiva e falsamente tudo quanto dizem ou fazem. É também fazer, ao seu lado, mostrar e partilhar dúvidas, explorar soluções”, refere o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo. O autarca refere ainda que “iniciativas como estas, pensadas e planeadas, são meritórias. Têm o olhar num longe que só pode traduzir-se, como nos ensinou Keynes, na economia da Felicidade.”