Albufeira Sea Fest muda datas para 4, 5 e 6 de abril

Devido às condições climatéricas adversas previstas pelo IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o festival a pensar nas famílias e na juventude foi adiado para os próximos dias 4, 5 e 6 de abril. A terceira edição do ‘Albufeira SeaFest’ volta a acontecer na Praça e Praia dos Pescadores e promete ao som de boa música, desporto e animação dar a conhecer os talentos albufeirenses e comércio local. Expensive Soul, Hybrid Theory e GNR são os cabeças de cartaz.

O evento arranca no dia 4 de abril (quinta-feira), às 15h00, com uma panóplia de atividades artísticas, lúdicas e educativas a pensar nos mais novos. Insufláveis, construir, com recurso a materiais reciclados, o ‘Peixe Fred’ (15h00), workshop ‘Aprenda a Reciclar’ (16h00), o programa educativo do Município ‘Brincar Seguro Correndo Riscos’ (17h00) e uma aula de aeróbica (18h00) são as atividades que fazem parte da programação do primeiro dia do evento.

A música chega a partir das 18h00, com o concerto de Quiassaca & Wavy, seguido de Pachá, às 18h00, e Subtil, às 21h00. A noite encerra ao som de Expensive Soul. Uma das mais reconhecidas bandas portuguesas da atualidade sobe ao palco, às 22h30, para um momento musical imperdível.

No segundo dia do evento, 5 de abril, o desporto vai estar em destaque. Às 09h00, acontece a primeira aula de surf, às 10h30, há aulas de skate e workshops desportivos e às 11h00, atua a Associação de Dança Soul. Depois da hora de almoço, às 15h30, há demonstração de Inline e atividades de surf na areia. O SkatePark instalado na Praça dos Pescadores recebe, novamente, este ano, o Inline Cash 4 Tricks garantindo manobras arriscadas, muita adrenalina e momentos de cortar a respiração (16h30).

Os concertos iniciam-se às 17h15, com Don Lui, e atuam, igualmente, Carlos Braga (18h00), Ehliu (19h00) e No time to Waste (21h00). Hybrid Theory encabeça o cartaz e estreiam-se no Albufeira Sea Fest, às 22h30.

O Albufeira SeaFest termina, a 6 de abril, com o concerto de GNR. A banda portuguesa de pop rock com mais de 40 anos de carreira vai atuar, às 22h30, depois de nomes como Os Naira (18h00), Daniel Vargas (19h00) e Bem & The Pirates (21h00).

Da programação constam, também, atividades como a Construção de Hotel para Insetos (10h30), em parceria com o Centro de Conservação das Borboletas de Portugal, “As Borboletas de Albufeira” (15h30), Skate Cash 4 Tricks (16h30), a aula de pintura com Mary Barry (17h00), e muito mais.

Recorde-se que este é um momento organizado pelo Município de Albufeira em parceria com a Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água e a entrada é livre.

Nos próximos dias 4,5,6 de abril, não fique em casa, e aproveite esta grande produção artística e desportiva, que pretende valorizar os artistas e o comércio local.