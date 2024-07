Albufeira volta a ser destino de eleição dos portugueses durante o mês de julho

Albufeira volta a conquistar o título de destino preferido dos portugueses para as férias durante o mês de julho. De acordo com os dados de busca de voos e hotéis da Jetcost, citados pelo TNEWS, a reconhecida “capital do turismo” do Algarve encabeça a lista de 35 cidades mais pesquisadas para férias no país.

A Jetcost, uma plataforma europeia de pesquisa líder no setor das viagens, garante através dos dados de pesquisas reais, que o número de alojamentos em Portugal para julho 2024 aumentaram 10% em relação ao mês de julho de 2023, sendo o Município de Albufeira o mais requisitado.

O forte desejo por sol e mar é, também, uma das características a destacar das pesquisas, sendo esta a escolha de 76% dos usuários da plataforma, em comparação com os 24% que preferem destinos no interior.

José Carlos Rolo, presidente da autarquia, afirma que “é muito gratificante sabermos que estamos no coração dos portugueses e tal tem a ver com o facto de sermos, efetivamente, um destino de emoções para todos. Recentemente, tivemos uma notícia que muito nos desagradou e sobre a qual estamos a tomar medidas, mas tal situação decorreu em menos de 50 metros quadrados e Albufeira tem uma dimensão de mais de 140 quilómetros quadrados. Do mar ao barrocal, a paisagem é deslumbrante, não temos indústrias poluentes, a nossa hospitalidade é reconhecida internacionalmente e somos efetivamente um destino seguro, amigo de receber bem qualquer pessoa que nos visite e ambientalmente saudável. Obrigado a todos os portugueses.”

Da mesma lista fazem, igualmente, parte outras seis cidades da região do Algarve, nomeadamente, Portimão (9.º), Quarteira (12.º), Faro (13.º), Vilamoura (16.º), Vila Real de Santo António (19.º) e Tavira (29.º).