Alterações na grelha de programação em Agosto

Com a chegada do mês de Agosto já na próxima terça-feira, a grelha de programação da RUA FM vai sofrer algumas alterações.

Em Agosto, o Sentido Obrigatório (emissão das 17h-19h) vai sofrer uma pausa, e vai apenas decorrer a emissão da manhã, o Café Duplo, das 08h-10h, mas sem os habituais Destaques do Dia em parceria com o Sul Informação, que sofrem também uma pausa durante todo o mês. Todos os outros blocos de emissão (10-12h e 15-17h) vão estar em pausa no próximo mês também.

Todas as rubricas e programas de autor vão decorrer em plena normalidade, à exceção da rubrica Palco RUA, onde durante o mês de agosto vamos voltar a transmitir edições anteriores de artistas que constam no cartaz deste ano do Festival F.

Em relação às notícias, sem os Destaques do Dia como supramencionado, mantêm-se como habitual os dois momentos noticiosos do dia (13h e 18h).