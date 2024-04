Alterações na programação da RUA FM durante a 37ª Semana Académica do Algarve

Com o início da 37ª Semana Académica do Algarve, a grelha de programação habitual da RUA FM vai sofrer alguns ajustes devido à nossa presença com emissões em direto do recinto do País das Maravilhas. Esta programação temporária começa na sexta-feira, dia 26 de Abril (sexta-feira) e vai até dia 4 de Maio (sábado).

Programas de Autor

Com as emissões de rádio em direto do recinto da Semana Académica do Algarve a partir das 22h, só vão ser transmitidos programas de autor das 20h às 22h. Os programas de autor a serem transmitidos de 26/04 a 04/05 são Orgasmo Mental, Sangue Eléctrico, As 15 Mais Tocadas, Aqui Há Jazz, Sonoridades, RUA 80, Soluçar dos Esquecidos, Mundo Mix Rádio, Buscapolos, AntiEstático, Rapresentação.

Rubricas

A transmissão das rubricas apenas sofre alteração no horário das repetições, não havendo transmissão nas repetições de rubrica a partir das 17h, já que é o horário de início das transmissões em direto.

Café Duplo

A emissão do Café Duplo das 8h-10h, vai ser suspensa durante estes dias, não havendo também os Destaques do Dia.

Informação

Com a suspensão do Café Duplo, é suspensa também a informação, não havendo durante estes dias os Destaques do Dia, nem a informação na RUA à 13h e às 18h.

A informação vai regressar à RUA no dia 6 de maio (segunda-feira).

Se tiver alguma dúvida sobre estas alterações, pode contactar-nos através do nosso e-mail em ruafm@rua.pt