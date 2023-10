Anunciada primeira candidata à presidência da Associação Académica da UAlg 2024

Na passada noite foi feito o primeiro anúncio de candidatura à presidência da Associação Académica da Universidade do Algarve para 2024, por parte da discente Rita Tavares. A agora candidata já constava na atual equipa da Associação Académica a desempenhar funções de tesoureira, e candidata-se assim ao cargo máximo da direção geral da AAUAlg.

A primeira candidata à sua sucessão, Rita Tavares, formalizou a sua candidatura através da plataforma social Instagram, acompanhada de uma extensa mensagem em que salienta que caminhará consigo «uma equipa experiente, responsável e com a humildade de continuar a aprender». Demonstrou também estar «disponível para ouvir opiniões e visões diferentes, necessidades e desafios» e que tem «uma vontade incansável de fazer ainda mais por cada um dos estudantes» que agora se propõe a representar se assumir a presidência da AAUAlg.

Pode ler abaixo na íntegra a mensagem deixada na sua candidatura:

“Cara Família, Amigos e Comunidade Académica,

Em 1979, nascia aquela que hoje se intitula de academia do sul, a Universidade do Algarve. Por ela já passaram imensos jovens com sonhos e ambições, que depressa sentiram que esta era a sua primeira segunda casa, um sentimento que chegou até mim no momento da minha primeira matrícula, há precisamente três anos atrás e que tem tido um papel preponderante na minha vida.

Nela aprendi que o Ensino Superior é muito mais que a sua componente pedagógica, percebi que poderia de facto contribuir de forma ativa e positiva na vida de tantos. Entre os vários espaços de discussão e participação que existem na nossa Academia, encontrei na Associação Académica aquilo que sempre procurei.

Foi através das responsabilidades que me foram concedidas em 2023, no momento que aceitei integrar a Direção Geral enquanto Tesoureira que entendi que o trabalho realizado no âmbito da Política Educativa, da Ação Social, do Desporto, na Inovação e acima de tudo, na Proximidade aos Estudantes e a de uma Região que tanto precisa de produzir mais, que faz com que esta permaneça como a maior estrutura associativa do Sul, que o seu papel é preponderante e indispensável no bem da nossa Academia, no caminho da prosperidade de um país e em última instância, na Vitalidade da nossa Democracia. Um ano de crescimento e aprendizagem, ao qual não podia deixar de agradecer a todas as pessoas que conheci e confiaram no meu trabalho.

É neste sentido que o trabalho tem de continuar a ser feito, para que cada vez mais todos os estudantes Sejam Académica, e Vivam a Academia.

Desta forma e por considerar que posso continuar a servir a Académica do Algarve, é com um enorme orgulho e sentido de responsabilidade e compromisso, que formalizo a minha Candidatura à Presidência da Direção Geral da Associação Académica da Universidade do Algarve, para o mandato de 2024.

Ao meu lado caminhará uma equipa experiente, responsável e com a humildade de continuar a aprender. Disponível para ouvir opiniões e visões diferentes, necessidades e desafios mas, principalmente, onde encontro uma vontade incansável de fazer ainda mais por cada um dos estudantes que nos propomos a representar.

Por uma académica mais próxima e ligada a todos os estudantes e à região.”