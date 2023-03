Arquivo histórico e Biblioteca Municipal promovem férias da Páscoa para os mais novos

Este ano, a Câmara Municipal de Albufeira preparou dois programas a pensar na interrupção escolar da Páscoa para as crianças e jovens do concelho. As diversas atividades lúdicas, criativas e que promovem o conhecimento sobre o património algarvio, são asseguradas pelo Arquivo Histórico de Albufeira e pela Biblioteca Municipal Lídia Jorge, durante o período da manhã. Para participar nos programas é necessário efetuar inscrição, por email ou telefone, junto dos respetivos serviços municipais.

O serviço educativo das férias escolares da Páscoa do Arquivo Histórico de Albufeira, que decorre de 3 a 6 de abril, das 09h00 às 12h30, é dirigido às crianças do concelho entre os 10 e 14 anos de idades. O programa conta com um conjunto de atividades lúdicas em grupo, onde se trabalha sobre uma perspetiva pedagógica, temas como a criatividade, o espírito de equipa, a socialização, bem como, o gosto pelo património e o conhecimento da história do Algarve.

A iniciativa do Município decorre durante quatro dias e do programa constam uma visita aos recantos e história da memória concelhia, intitulada “Conheço e Desenho o Nosso Património” (dia 3 abril), uma viagem ao passado através do espaço museológico da Casa Senhorial dos Barreto e Banhos Islâmicos de Loulé (dia 4 de abril), uma manhã no Museu do Jornal “A Avezinha” e no Museu da Banda Filarmónica de Paderne (dia 5 de abril) e uma prova pedestre de orientação pelas ruas de Albufeira, nomeada “Vamos Descobrir e Explorar a História de Albufeira” (dia 6 de abril).

As atividades são de participação gratuita, estando sujeita a inscrição, sendo que as vagas são limitadas a 20 participantes. As inscrições devem ser efetuadas através do link, disponível aqui , por email arquivo.historico@cm-albufeira.pt ou através do contacto 289 599 638.

“Férias Escolares + Diversão = Biblioteca” é o nome do segundo projeto desenvolvido para animar a interrupção escolar da Páscoa, deste ano. As atividades lúdicas, jogos criativos, e oficinas de trabalhos manuais acontecem na Biblioteca Municipal Lídia Jorge, nos dias 4, 5, 11, 12 e 13 de abril, durante o período da manhã, das 10h30 às 13h00. As “Brincadeiras da Páscoa” para crianças a partir dos 6 anos, estão sujeitas a inscrição prévia através do email biblioteca@cm-albufeira.pt e as vagas estão limitadas a 16 participantes por atividade.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, adiantou que estes “são projetos educativos que de uma forma alternativa e lúdica contribuem, com toda a certeza, para o desenvolvimento pessoal e escolar destas crianças e jovens”. O edil relembrou, ainda que, “investir na educação das novas gerações albufeirenses continua a ser um dos meus pincipais objetivos”.