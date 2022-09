Arrancou a recuperação do Cordão Dunar da Meia Praia, em Lagos

Representando um investimento de 2.340.310,96€, acrescido de IVA, dos quais 75% são cofinanciados pelo Fundo de Coesão, esta intervenção tem como grande objetivo a regeneração e recuperação do sistema dunar da Meia Praia, numa faixa litoral com aproximadamente 3 km de extensão, situada entre a Ribeira de Bensafrim e o Bairro 25 de Abril.

A recuperação dunar, a promover por via do condicionamento e disciplinação dos acessos pedonais da Meia Praia, visa o reforço da proteção litoral, a conservação da linha de costa e a segurança das próprias populações.

De acordo com o plano de trabalhos e o cronograma financeiro aprovados pelo município, serão primeiramente realizados trabalhos preparatórios que consistem na montagem de estaleiro, limpeza da área e execução de ensaios de cravação. A obra em si compreende, entre outros trabalhos: a limpeza e remoção de espécies vegetais invasoras; a construção de um sistema de passadiços sobrelevados; a colocação de paliçadas que demovam o pisoteio e promovam a fixação dunar; a instalação de mobiliário urbano e de estruturas de apoio; a colocação de sinalização vertical; assim como a instalação de suportes informativos (sinalética informativa e interpretativa) que tem como objetivo promover a educação para a ecologia e a valorização da paisagem dunar.

A empreitada tem um prazo de execução de 270 dias.

Merece recordar que tanto a obra como o projeto que lhe dá suporte são da responsabilidade da Câmara Municipal de Lagos, tendo como enquadramento um contrato interadministrativo de cooperação técnica, celebrado previamente entre o município e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), no âmbito da defesa ativa do litoral.