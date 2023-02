ARS Algarve reforça equipas dos Centros de Saúde com seis médicos das Especialidades de Medicina Geral e Familiar e Saúde Pública

Foram celebrados, neste mês de fevereiro, novos contratos com seis médicos, quatro da especialidade de Medicina Geral e Familiar e dois da área de Saúde Pública, para reforçar as equipas das unidades de saúde da região algarvia.

A integração destes profissionais possibilita à Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve reforçar a atividade assistencial e os cuidados de saúde primários de proximidade e de saúde pública na região algarvia, contribuindo para melhorar a qualidade dos serviços prestados à comunidade local.

Os novos médicos vão integrar as equipas das Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados dos concelhos de Faro, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira e da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde – Central.

As sessões de boas-vindas aos novos médicos, a par da assinatura dos contratos, contaram com a presença do Presidente do Conselho Diretivo da ARS Algarve, Paulo Morgado, que congratulou os novos médicos pelo seu interesse em integrar os cuidados de saúde primários e a saúde pública da região.