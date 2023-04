ARS implementa Inteligência Artificial nos seus serviços

A tecnologia da Inteligência Artificial permite aos profissionais de saúde efetuar a monitorização de forma remota do utente utilizando, para isso, o diagnóstico por imagem.

Entre os benefícios dos mais recentes avanços tecnológicos no sector da Saúde destacam-se a realização de exames de diagnóstico e análise de dados médicos com maior rapidez e eficácia e, consequentemente, a prestação de melhores cuidados de saúde ao utente.

Neste momento o serviço de Radiologia da Administração Regional de Saúde do Algarve realizou perto de 29 mil exames com Inteligência Artificial (IA).

Nos últimos anos tem sido feita uma grande aposta em digitalização de imagem e armazenamento de dados bem como na IA para a leitura de exames ao tórax, de imagens de retinografia e no projeto “Radiologia na Comunidade” (unidade portátil de Raios X que possibilita realizar exames ao domicílio), garantindo diagnósticos mais céleres.

“Queremos diagnosticar mais cedo, para tratar melhor. Queremos prestar melhores cuidados aos nossos utentes”, afirma Paulo Morgado, Presidente do Conselho Diretivo da ARS Algarve. “As novas tecnologias, como a Inteligência Artificial que permite a detecção precoce de um conjunto de onze patologias nos Raios X do tórax, possibilitam aos médicos fazer diagnósticos logo na casa do utente”, reforça Paulo Morgado, fazendo referência ao novo equipamento de Raios X portátil do serviço de Radiologia da ARS Algarve.

As novas soluções de Inteligência Artificial da ARS Algarve usam a nova estrutura do Data Center, usufruindo de todas as garantias de segurança e confidencialidade dos dados.

Segundo Joaquim Azevedo, responsável do Núcleo de Sistemas de Informação e Comunicação do Agrupamento de Centros de Saúde – Central, é “graças à sua arquitetura central que o Data Center possibilita a todos os profissionais um acesso rápido e remoto à plataforma, através de qualquer equipamento e a partir de qualquer lugar”.

A introdução da IA nos serviços da ARS Algarve veio, sem dúvida, revolucionar os cuidados de saúde prestados ao utente. “A utilização dos detetores digitais diretos permite-nos uma aquisição de imagem com uma maior acuidade diagnóstica e, simultaneamente, com recurso a menor radiação”, explica Paula Simãozinho, coordenadora do serviço de Radiologia da ARS Algarve. “Conseguimos melhorar a resolução da imagem enquanto reduzimos a radiação nos utentes”, prossegue a coordenadora.

Sempre a priorizar a excelência e a qualidade na prestação de cuidados de saúde à comunidade, a ARS Algarve tem vindo a estruturar os seus serviços inspirada num futuro cada vez mais digital e com o intuito de trabalhar para uma melhor saúde para todos.