Arte e caminhadas regressam a Barão de São João

A aldeia de Barão de São João, no concelho de Lagos, volta a receber caminhantes e apreciadores de arte de 4 a 6 de novembro. Um programa bem diversificado que tenta chegar a um vasto público.

Numa organização conjunta da Câmara Municipal de Lagos e da Associação Almargem que conta, mais uma vez, com a parceria da comunidade artística local, regressa a 5ª edição do “Barão de São João – Walk & Art Fest” tendo como sede o Centro Cultural de Barão de São João.

Tal como nas edições passadas, voltará a estar patente durante os dias do evento uma exposição coletiva de 17 obras de 16 artistas. Os participantes vão ter a oportunidade de fazer um percurso de cerca de 4 km, com ponto de partida no Centro Cultural de Barão de São João, que percorre caminhos dentro do perímetro florestal mas também pelas ruas da bonita e singular aldeia.

O programa conta com um total de 84 atividades divididas pelos 3 dias de evento: 42 caminhadas, 4 percursos de BTT, 14 atividades para crianças, 11 atividades de bem-estar e 10 workshops.

Todas as atividades voltam a ser gratuitas mas sujeitas a inscrição.

Este ano o evento contará com um espaço novo no centro da aldeia onde vão decorrer muitas e diversificadas atividades, o Barão ConVida: poesia, projeção do documentário “Viver do Quê – Histórias de uma Vida de Trabalho no Feminino”, mas também workshops de cianotipia, carimbos e atividades de bem-estar como yoga e meditação.

Como já é habitual, sábado à noite haverá concerto, este ano com Gustavo Miranda e José Martin, os “Vizinhos”, uma fusão afro latino-americana que promete uma noite repleta de animação e boa energia.

Para quem procura atividade física aliada à descoberta da natureza, são muitas as caminhadas propostas, de diferentes distâncias e níveis de dificuldade, mas também de diversas temáticas e em vários locais da freguesia.

Nesta edição há um leque grande de atividades dedicado aos mais novos com o objetivo de que as famílias possam usufruir deste evento. As atividades vão desde yoga, peddy paper, caça ao tesouro, landart até a uma pequena caminhada para família.

O evento volta a contar com várias parcerias, como empresas de animação turística e entidades oficiais que irão dinamizar muitas destas atividades.