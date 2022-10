Associação Académica da Universidade do Algarve organiza Conferência IDE para discutir temas da atualidade

O Pelouro de Inovação, Desenvolvimento e Empreendedorismo, da Associação Académica da Universidade do Algarve, vai promover a Conferência IDE (Inovação, Desenvolvimento e Empreendedorismo).

A Universidade do Algarve recebe, no dia 25 de Outubro de 2022, pelas 09h30, no complexo pedagógico 1.5 do Campos da Penha, a Conferência IDE.

A Conferência será promovida pela AAUAlg, uma associação de estudantes universitários que representa todos os estudantes inscritos na Universidade do Algarve.

Esta Conferência tem como finalidade proporcionar aos estudantes da Universidade do Algarve, momentos de discussão e reflexão sobre temáticas atuais, agregar estudantes universitários do Algarve e das universidades que constituem o Campus Sul, e também a integração e partilha de trabalhos dos nossos colegas.

Durante a sua realização, contaremos com a presença de Paulo Águas, Reitor da Universidade do Algarve, Ana Paula Canavarro, Vice-Reitora para a Educação e Inovação Pedagógica da Universidade de Évora, José Vale, Diretor de Empreendedorismo e Inovação do IAPMEI, José Apolinário, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, Custódio Moreno, Diretor Regional do Instituto Português do Deporto e Juventude e Teresa Fiúza, Vice-Presidente da Portugal Ventures.

Ainda no segmento dos vários elementos que irão compor a Conferência, teremos como oradores, Fábio Zacarias, Presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve, Paulo Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Faro, Pedro Nuno Teixeira, Secretário de Estado do Ensino Superior, e muitos outros.

Iremos dispor de três painéis, apresentados durante a realização da Conferência, “O Futuro do Ensino Superior”, “Inovação, Desenvolvimento, Empreendedorismo” e “Novos Modelos de Negócio e Atividades Económicas Alternativas”.

Para mais informações e proceder à inscrição, pode visitar o site oficial.

Programa:

09h30 | Check-in

10h00 | Sessão de Abertura

10h30 | Painel: O Futuro do Ensino Superior

11h15 | Networking Coffee

11h30 | Painel: Inovação, Desenvolvimento, Empreendedorismo

12h15 | Painel: Novos Modelos de Negócio e Atividades Económicas Alternativas

13h30 | Encerramento