Aula de Fitness assinala Dia Mundial da Saúde em Castro Marim

A Câmara Municipal de Castro Marim assinala o Dia Mundial da Saúde, dia 7 de abril, com uma Aula de Fitness, com a promessa de muita diversão.

A iniciativa é gratuita e tem lugar no Pavilhão Municipal de Castro Marim, pelas 18h00, mas deverá fazer a sua inscrição através do email piscina@cm-castromarim.pt ou do nº 281 510 748.

Esta atividade está integrada na política de promoção da atividade física desenvolvida pela autarquia de Castro Marim, que está a retomar progressivamente as suas atividades e iniciativas no âmbito do desporto, saúde e bem-estar.

Consciencializar a população para os benefícios do exercício físico, na prevenção e no tratamento de doenças, bem como contributo essencial no bem-estar psicológico, é o principal objetivo desta iniciativa, sempre perspetivando o aumento da longevidade e da qualidade de vida dos castromarinenses.