Autarquia de VRSA e IPDJ promovem formação para clubes e associações desportivas

O Centro Cultural António Aleixo recebe, no próximo dia 25 de março, às 17h30, uma Ação de Formação subordinada ao tema «financiamento», no âmbito do programa «Clube Top» do Instituto Português da Juventude e Desporto (IPDJ).

A sessão formativa é gratuita e orientada para dirigentes associativos ou pessoas com responsabilidade de gestão e/ou administração nos clubes desportivos dos concelhos de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Alcoutim.

A iniciativa tem como objetivos desenvolver e atualizar conhecimentos e competências e valorizar a criação e a implementação de modelos de intervenção ajustados às necessidades e objetivos das entidades desportivas.

Os assuntos em análise irão abordar temas como «As fontes de financiamento do clube com vista à sua sustentabilidade financeira e potenciação de receitas» ou o «Registo único na BDU – Base de Dados Única» do IPDJ.

Simultaneamente, será apresentada uma síntese dos programas de apoio ao associativismo desportivo do IPDJ, nomeadamente o Programa de Reabilitação de Infraestruturas Desportivas (PRID) e o Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDPT).

As inscrições são gratuitas, mas sujeitas a inscrição prévia através do portal do Clube Top do IPDJ, disponível em https://clubetop.ipdj.gov.pt/.