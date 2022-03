Bibliotecas Escolares de Portimão celebram a Semana da Leitura sob o mote “Ler sempre. Ler em qualquer lugar”

Nos dias 10 e 11 de março, as Bibliotecas do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho de Portimão vão ser palco da 16ª edição da Semana da Leitura com a participação da escritora Alice Cardoso. Promovida pela Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes em colaboração com as bibliotecas escolares, a Semana da Leitura contará também com a escritora Vânia Bentes que, no dia 12 de março, apresentará na Biblioteca o seu primeiro livro “Vai ficar tudo bem, mas quando?”

Este ano sob o mote “Ler sempre. Ler em qualquer lugar”, a Semana da Leitura assinala-se, mais uma vez, a nível nacional no âmbito do Plano Nacional de Leitura, com o intuito de relembrar que todos os lugares podem ser espaços de leitura e que a literatura é um dos principais instrumentos para garantir a nossa liberdade, promovendo a possibilidade de conhecer outros mundos e cenários.

Pretende-se promover o estudo e a divulgação da obra do escritor selecionado no início de cada ano letivo, envolvendo os alunos, os professores, a biblioteca escolar e a comunidade educativa. O estudo da obra do autor é integrado nas atividades da biblioteca escolar, para o ano letivo, através de leitura individual ou coletiva, de dramatizações, entre outros. O projeto culmina no encontro com o escritor em cada biblioteca escolar.

Alice Cardoso nasceu em Coimbra, em 1962. Licenciou-se em Educação de Infância pela Escola Superior de Educação de Coimbra. Tem um mestrado em Ensino da Língua Portuguesa. Colaborou na realização de projetos para ações de atualização, aperfeiçoamento e formação, na área da Educação na Infância. Profissionalmente, optou por trabalhar com crianças de diversas faixas etárias com o intuito de conhecer com mais profundidade a realidade da criança em todas as suas fases de desenvolvimento e as diversas dinâmicas da sua educação. Dedica-se à atividade da escrita para crianças desde 2006, altura em que publicou o seu primeiro livro. Os temas e enredos presentes nos seus livros encontram na sua vivência quotidiana e educacional a principal fonte de inspiração.

Vânia Bentes nasceu em Portimão a 22 de junho de 1984. A paixão pelas artes e crianças levou‑a até Portalegre, onde frequentou o curso de Educação Visual e Tecnológica. Desde então que trabalha na área da educação e também dá formação no IEFP a adultos. Mãe de um menino, tem no ensino uma grande paixão, surgindo o desejo de escrever um livro infantil, no intuito de ajudar todas as crianças a passarem por estes momentos desafiadores da pandemia de uma forma mais leve e tranquila. Sabendo que as emoções são a base de tudo, prepara‑se neste momento para uma segunda história infantil.

O programa da 16ª Semana de Leitura nas Bibliotecas Escolares do 1º Ciclo do Ensino Básico de Portimão, que decorrerá nos dias 10 e 11, contemplará encontros com a escritora Alice Cardoso, que apresentará os livros “Se os Animais Fossem aos Jogos Olímpicos”, “O Bebé Perfeito”, Natal nas Asas do Arco-íris” e outras histórias das quais é autora.

No dia 12 de março, a partir das 16h00, na Biblioteca Municipal de Portimão, Alice Cardoso, terá de novo a oportunidade de se encontrar com os seus leitores e apresentar as suas obras e, de seguida, a escritora Vânia Bentes, apresentará “Vai ficar tudo bem, mas quando?”, livro escrito durante o confinamento, com ilustrações de Isabel Marreiros. A história será contada por Márcia Gamito.

Esta é uma ação de promoção do livro e da leitura da iniciativa da BMMTG em colaboração com as Bibliotecas Escolares do concelho que realça a importância de seduzir o ouvinte e convidá-lo a apaixonar-se por histórias, livros e leituras.