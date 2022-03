Brigada de Sapadores florestais da AMAL realizou trabalhos de silvicultura no Concelho

O trabalho realizado permanentemente ao longo de todo o ano na área da prevenção de incêndios rurais no concelho de São Brás de Alportel através de ações estrategicamente planeadas e calendarizadas e concretizadas pelo Município através de recursos próprios, contratação de serviços e parcerias foi reforçada recentemente com o apoio da Brigada de Sapadores Florestais da Comunidade Intermunicipal do Algarve – AMAL.

Os trabalhos de silvicultura preventiva, coordenados pelo Serviço Municipal de Proteção Civil, integram o Plano de Ação na Prevenção de Incêndios Rurais, permitiram a abertura de Faixas de Gestão de Combustível nos acessos e imediações de pontos de água (barragens) estratégicos para facilitar o acesso a meios terrestres e aéreos durante o combate a incêndios rurais.

Ao todo, foram sete os locais onde estes trabalhos se focaram, nomeadamente: Bico-Alto, Menta, Pêro Sancho, Serro da Águia, Javali, Corgas Bravas e Bicas da Serra.

Esta iniciativa resulta de um protocolo firmado entre a AMAL e os Municípios do Algarve.