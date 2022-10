Câmara de Portimão destina 70 mil euros para atribuição de 35 bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior

Para o ano letivo 2022/2023, a Câmara Municipal de Portimão vai atribuir 35 bolsas de estudo destinadas a alunos do Ensino Superior no valor unitário de 2 mil euros, num total de 70 mil euros.

As bolsas de estudo abrangem estudantes residentes no concelho de Portimão com menores recursos económicos e melhor aproveitamento escolar, que frequentem estabelecimentos de Ensino Superior em território nacional de natureza pública, particular ou cooperativa, devidamente reconhecidos.

As candidaturas serão entregues na Divisão de Educação da autarquia entre 21 e 31 de outubro, no período compreendido entre as 9h30 e as 12h30 e das 14h00 às 16h30, sendo necessária marcação prévia através de formulário online, disponível de 13 a 20 de outubro na página eletrónica do Município de Portimão.

O respetivo regulamento pode ser consultado desde já no Balcão Único Municipal e em https://www.cm-portimao.pt/menus/servicos/educacao/bolsas-de-estudo, endereço electrónico onde também se encontram disponíveis o boletim de candidatura e a lista de documentos necessários à formalização da mesma.

Esta medida de apoio aos alunos portimonenses que desejem prosseguir os seus estudos a nível universitário resulta da forte aposta municipal na área da Educação e no reconhecimento da importância da formação superior para os jovens cidadãos do concelho.