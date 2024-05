Campeonato nacional de desportos de praia junta 300 estudantes-atletas na Praia da Rocha

Os ‘Beach Games’ estão de regresso ao Algarve e à cidade de Portimão. Pelo segundo ano consecutivo a Praia da Rocha vai receber, entre os dias 20 e 23 de maio, os Campeonatos Nacionais Universitários de Andebol, Futebol, Voleibol e Rugby de Praia e ainda Futevólei.

A competição decorrerá exclusivamente na área desportiva da Praia da Rocha, onde são esperados 300 estudantes-atletas oriundos de todo o país.

Podes acompanhar toda a informação sobre o evento através das redes sociais Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) Portugal, em fadu.pt e, pontualmente, nas tuas emissões da RUA em em rua.pt.

A FADU é uma Federação Desportiva que nasceu de um movimento de várias academias do País com o objetivo de dinamizar, incentivar e organizar o desporto no seio do Ensino Superior.

Fundada a 2 de março de 1990, é considerada atualmente como uma das maiores federações desportivas do nosso País e tem como missão incentivar o espírito competitivo, de equipa e fair play induzindo hábitos de vida saudáveis na comunidade académica. É também responsável pela promoção de projetos e organização de atividades no domínio do desporto recreativo e informal.

A nível internacional, destacam-se as mais de 330 medalhas conquistadas em campeonatos mundiais e europeus universitários. E, enquanto organização, já foi galardoada com o prémio de federação mais ativa da Europa, atribuídos pela EUSA, em 5 ocasiões, 2013, 2014, 2015,2017 e 2018.

Tem atualmente em competição mais de 10.000 praticantes filiados, divididos por 50 modalidades coletivas e individuais, envolvendo mais de 100 clubes e 500 equipas.

Organiza anualmente 76 Campeonatos Nacionais Universitários e 48 regionais e atribui oficialmente 307 títulos nacionais universitários, culminando com a organização da Gala do Desporto Universitário, para homenagear os melhores do ano.