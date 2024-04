Cartaz completo da 37ª Semana Académica do Algarve revelado: descobre aqui

O cartaz oficial da 37ª Semana Académica do Algarve foi divulgado na última noite durante o arraial académico da UAlg. Slow J, Kura, Plutónio e Julinho KSD são alguns dos grandes destaques desta edição. O País das Maravilhas está de regresso a Faro entre os dias 25 de Abril e 4 de Maio.

Como é hábito, a Semana Académica começa com a tradicional Monumental Serenata de Abertura, na quinta-feira, 25 de Abril, no icónico Largo da Sé. Depois disso, segue para o Complexo Desportivo da Penha, em Faro, onde foram realizadas as últimas edições.

Vão também subir a palco do certame os 8 apurados da fase inicial do concurso “Palco RUA – Música JA”, que vão ser divulgados em breve nos nossos canais de informação.

Cartaz completo da 37ª Semana Académica do Algarve:

A RUA FM – Rádio Universitária do Algarve é a rádio oficial da 37ª Semana Académica do Algarve. Vamos estar pelo recinto durante os 10 dias do País das Maravilhas com emissões em diretos, sorteios e sobretudo, muita animação. Fica atento, em breve vamos revelar todos os detalhes!