Cartaz recheado levou milhares de pessoas à passagem de ano de Monte Gordo

Durante quatro dias de festividades, entre 28 e 31 de dezembro, milhares de pessoas reuniram-se na Baía de Monte Gordo para desfrutar de uma programação diversificada abrilhantada por um espetáculo de fogo de artifício.

A noite de 31 de dezembro foi o ponto alto das celebrações, com o aguardado concerto dos Calema. Após a contagem decrescente e o espetáculo pirotécnico, o projeto Time Travel prolongou a animação nas primeiras horas de 2025, transportando o público numa viagem musical.

Calema

Time Travel

As festividades tiveram início no dia 28, com a atuação de Maninho, que deu o arranque a uma programação que incluiu outros nomes destacados, como Sugaland e Danni Gato, culminando no grandioso evento da última noite do ano.

Monte Gordo esteve completamente preparado para receber o público, com áreas de estacionamento gratuitas devidamente assinaladas, uma área exclusiva para cidadãos com mobilidade reduzida e sinalética que facilitou a circulação no recinto.

A segurança foi assegurada por uma operação conjunta envolvendo a Proteção Civil, PSP, GNR, Bombeiros, Polícia Marítima e empresas de segurança privada, garantindo um ambiente tranquilo e seguro para todos os participantes.

Outro reflexo do sucesso do evento foi a elevada taxa de ocupação hoteleira no concelho de Vila Real de Santo António, que, em especial na zona de Monte Gordo, registou níveis próximos dos 100%.

O Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, destacou: «Monte Gordo voltou a afirmar-se como um destino de eleição para a festa de Passagem de Ano, proporcionando uma experiência inesquecível para todos. Este evento não só dinamiza a nossa economia local como reforça a imagem do concelho como um local de excelência. Estamos já a preparar a edição do próximo ano, que será ainda mais extraordinária».