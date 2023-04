Centro Oncológico de referência do Sul vai nascer no Parque das Cidades

É celebrado esta quinta-feira, pelas 15h30, na sala de imprensa do Estádio Algarve, o protocolo entre a Associação de Municípios Loulé/Faro e o Centro Hospitalar Universitário do Algarve para cedência de um terreno no Parque das Cidades, onde será construído o Centro Oncológico de Referência do Sul.

O futuro equipamento, implantado numa área com cerca de 5.500 m2, irá integrar o Serviço Nacional de Saúde e pretende colmatar uma lacuna regional na prestação dos cuidados de saúde, dando apoio a muitos algarvios que padecem de doença oncológica e que necessitam de uma abordagem multidisciplinar, tanto em termos de diagnóstico como de tratamento.

Como tal, pretende-se reunir num único espaço físico várias especialidades como a oncologia médica, cirurgia, radioncologia, nutrição, dor crónica, medicina física e de reabilitação, cuidados paliativos e apoio social, de forma a que o doente não precise de sair da região e que, numa única deslocação, possa realizar o seu tratamento de forma integrada e com o acompanhamento dos vários profissionais.

Cobrindo a área geográfica do Algarve e Alentejo, esta unidade de saúde permitirá receber os doentes com suspeita de diagnóstico oncológico, e no mesmo espaço e tempo, realizar tratamentos através de técnicas de radioterapia e radiocirurgia, assim como fazer o diagnóstico e o estadiamento para confirmação da doença ou para a tomada de decisão terapêutica multidisciplinar.

De referir que o CHUA será o responsável pela construção, manutenção e exploração de todos os recursos técnicos e humanos deste Centro.

Relembre-se que é também para o Parque das Cidades que está projetado o futuro Hospital Central do Algarve, estando já aqui instalado há alguns anos o Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve Drª Laura Ayres.