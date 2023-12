Donativo da cerimónia ’40 anos das primeiras aulas’ foi entregue à Casa dos Rapazes

No âmbito do repto lançado aos primeiros alunos, docentes e funcionários, que participaram na cerimónia dos ’40 anos das primeiras aulas da Universidade do Algarve – 1983-2023′, apelando a um donativo a favor do Instituto D. Francisco Gomes ‘Casa dos Rapazes’, foi entregue pelo reitor Paulo Águas, no dia 18 de dezembro, um cheque no valor de 1815 euros.

Recorde-se que os 40 anos das primeiras aulas da Universidade do Algarve – 1983-2023 foram assinalados numa cerimónia comemorativa, no dia 28 de outubro, com o descerramento de uma placa comemorativa no Instituto D. Francisco Gomes ‘Casa dos Rapazes’, para assinalar o local onde foram lecionadas as primeiras aulas dos três primeiros cursos da UAlg: Biologia Marinha e Pescas, Gestão de Empresas e Hortofruticultura. Já no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos decorreram várias intervenções alusivas às comemorações.

Como a história de qualquer instituição também se faz de memórias, foram muitos os que se juntaram às comemorações, evocando esse momento com muita emoção, quer antigos alunos, quer docentes ou funcionários.

A cerimónia terminou com um jantar de confraternização no Refeitório do Campus de Gambelas. Na ocasião, foi feito um apelo aos participantes para efetuarem um donativo a favor da ‘Casa dos Rapazes’, que simbolicamente foi agora entregue à instituição como forma de reconhecimento pelo trabalho realizado em prol de muitas crianças e jovens rapazes, que tiveram de sair do seu meio familiar por razões diferenciadas.