CHUA cria Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos Pediátricos

No dia em que se assinala o Dia Internacional da Criança com Cancro, 15 de Fevereiro, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) reconsiderou criar a primeira Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos Pediátricos do CHUA.

Constituída por uma equipa multidisciplinar, que conta com dois polos – em Faro e Portimão, a criação desta equipa tem como objetivo descentralizar os cuidados de saúde destas crianças com necessidades em cuidados paliativos, que a partir de agora passam a ser acompanhados também no domicílio pelas equipas do CHUA.

De acordo com Ana Varges Gomes, presidente do Conselho de Administração do CHUA, “a mais-valia é podermos acompanhar os doentes, que estão infelizmente na fase terminal da sua doença, com dignidade, apoiando os pais, as famílias e as crianças. A partir de agora vamos poder contar com esse apoio”.

Elsa Rocha, vai ser a médica pediatra responsável pela criação desta equipa e refere que “temos em Portugal 8000 crianças com necessidades de cuidados paliativos, só 10 por cento é que têm acesso a esses cuidados: há cinco equipas no país e nós achamos que as nossas crianças têm o mesmo direito que as outras e vamos fazer por isso”.

Para assinalar o Dia Internacional da Criança com Cancro, o Serviço de Pediatria organizou uma pequena exposição alusiva ao tema, que estará patente no hall do Unidade Hospitalar de Faro e onde foi distribuído um laço amarelo, símbolo internacional da sensibilização para o cancro infantil.