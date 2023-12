Cineteatro Louletano recebe exposição da APAV

No âmbito da comemoração do Dia Internacional para Eliminação da Violência Contra as Mulheres, a Câmara Municipal de Loulé apresenta a Exposição APAV | Pelos Direitos das Vítimas, patente ao público de 12 a 29 de dezembro.

Trata-se de uma mostra que reúne uma seleção de campanhas históricas de sensibilização pública, promovidas pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), ao longo da sua história.

O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, instituído pela ONU a 25 de novembro, constitui um marco no combate à violência exercidas contra as mulheres, alertando os decisores políticos bem como toda a sociedade para os vários casos de violência praticada contra mulheres, nomeadamente casos de abuso ou assédio sexual, maus tratos físicos e psicológicos, e sensibilizando a sociedade para a importância da prevenção e combate de casos de violência doméstica.

Em 2022, a APAV apoiou 11.410 vítimas do sexo feminino: 1.560 eram crianças e jovens; 6.959 tinham entre 18 e 64 anos de idade; e 1.163 eram pessoas idosas.