Companhia de sapadores bombeiros de Faro reforça operacionalidade com 17 novos elementos

Novos operacionais prestaram compromisso de honra em cerimónia simbólica

Dezassete novos sapadores bombeiros prestaram, no passado dia 6 de setembro, o seu compromisso de honra, numa cerimónia que assinalou a sua integração na Companhia de Sapadores Bombeiros de Faro.

A cerimónia integrada nas comemorações do Dia do Município foi presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, contando ainda com a presença do Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Vítor Vaz Pinto, bem como do restante executivo municipal e de várias entidades civis.

No discurso de receção aos seus novos operacionais, o comandante deu as boas vindas aos novos elementos e agradeceu “a resiliência e profissionalismo destes homens”, além “do investimento da Autarquia no reforço da capacidade de intervenção da corporação” que conta agora com 56 bombeiros no quadro ativo.

Também o Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, saudou a chegada dos novos reforços à corporação e assegurou que “este investimento garante que a segurança de pessoas e bens na cidade de Faro fica a partir de agora mais fortalecida”.

Refira-se que a formação destes 17 profissionais decorreu na Escola do Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa e na Escola Nacional de Bombeiros, tendo sido constituída por uma componente teórica e uma componente prática, num total de mais de 1810 horas de formação nas disciplinas de incêndios urbanos, incêndios florestais, técnicas base, cultura administrativa, comando, manobras, socorro pré-hospitalar, ordem unida e educação física. Os últimos meses de formação decorreram já em contexto de trabalho no quartel da Companhia de Sapadores Bombeiros de Faro, onde os bombeiros recrutas foram integrados nas brigadas operacionais.

A cerimónia terminou com o habitual batismo em parada.