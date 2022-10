Concurso Literário Sophia de Mello Breyner Andresen está de regresso

Há 17 edições que o Concurso Literário Sophia d Mello Breyner Andresen, iniciativa conjunta das bibliotecas municipais de Lagos e Loulé, celebra a icónica autora, ao mesmo tempo que estimula a criatividade dos jovens algarvios. Até ao dia 18 de fevereiro de 2023, os alunos interessados em entrar neste desafio poderão entregar os seus trabalhos de escrita e ilustração inspirados na obra da escritora.

Este concurso faz já parte da tradição escolar do Algarve, promovendo a leitura junto dos seus alunos, mas também incentivando à exploração da sua imaginação e criatividade tendo em conta a vasta obra de um dos maiores vultos da cultura e literatura portuguesas, Sophia de Mello Breyner Andresen.

A iniciativa destina-se a todos os estudantes de 2.º e 3.º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário (ou equiparado) de escolas algarvias. As modalidades a concurso são Escrita (poesia, prosa ou ensaio em língua portuguesa) e Ilustração, sendo que os trabalhos deverão ser inspirados em obras da autora e indicar sobre qual (ou quais) se refletem.

As participações, individuais ou de grupos com máximo de três elementos, devem ser apresentadas com pseudónimo e ano de escolaridade e devem ser entregues até 18 de fevereiro de 2023 (inclusive) na Biblioteca Municipal de Lagos ou Biblioteca Municipal de Loulé, presencialmente ou por correio.

Nesta edição, a cerimónia de entrega dos prémios decorrerá em Lagos, a 22 de abril de 2023, aproveitando a celebração do Dia Mundial do Livro logo no dia seguinte, sendo que aos alunos premiados serão atribuídos cartões-oferta a descontar em livrarias locais de Lagos ou Loulé (quatro prémios em cada nível de escolaridade, dois por categoria).

O Concurso Literário Sophia de Mello Breyner tem-se assumido, ano após ano, como uma das mais importantes iniciativas de promoção da leitura junto dos jovens algarvios, permitindo ainda reforçar os laços entre as bibliotecas de dois municípios com tanta ligação à autora.