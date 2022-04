«Corrida pela Paz» em Matosinhos, Lisboa e Faro

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), em articulação com o organismo internacional Peace and Sport, promovem amanhã, a «Corrida pela Paz», inserida nas comemorações do Dia Mundial da Atividade Física e do Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz, celebrado a 6 de abril.

A «Corrida pela Paz» é composta por três grandes eventos, dois dos quais vão decorrer amanhã, dia 9 de abril, um no Centro Desportivo Nacional do Jamor (15h30) e outro na Pista de Atletismo de Faro (17h00). Nos dois serão recolhidos, no local, bens solidários (não perecíveis e material escolar) para posterior entrega a duas instituições de solidariedade social, designadamente a CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo e a Associação dos Ucranianos de Portugal.

No domingo, dia 10 de abril, pelas 10 horas, será a vez de Matosinhos, mais concretamente, a Avenida da Liberdade, em Leça da Palmeira, acolher a edição a norte.

A «Corrida pela Paz» do Centro Desportivo Nacional do Jamor, que conta já com cerca de 1 000 inscrições, tem como anfitrião o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, que será acompanhado pela cônsul da Embaixada da Ucrânia em Portugal, Viktoriia Kuznietsova, pelo presidente do IPDJ, Vítor Pataco, pelo vereador do Município de Oeiras, Pedro Patacho e pelos/as embaixadores/as BEACTIVE, Patrícia Matos, Pedro Oliveira, Jorge Pina, Francisca Laia e Nuno Delgado.

De forma a envolver o maior número possível de pessoas, esta iniciativa vai ser, também, dinamizada em diversos pontos do país, incluindo os Centros de Marcha e Corrida da Federação Portuguesa de Atletismo e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

Sugere-se que os/as participantes usem uma t-shirt branca.