Cruz Vermelha Portuguesa e Câmara Municipal de Lagos em ação solidária

Campanha de crowdfunding decorre até 31 de dezembro. Verbas angariadas destinam-se ao Fundo de Emergência da Cruz Vermelha Portuguesa e visam apoiar refugiados de guerra.

“Pela Ucrânia. Pelo mundo.” A Cruz Vermelha Portuguesa e a Câmara Municipal de Lagos acabam de lançar uma campanha solidária que visa a recolha de verbas para o Fundo de Emergência da Cruz Vermelha Portuguesa. O objetivo é apoiar refugiados de guerra de todas as partes do planeta. Através do slogan “O nosso maior atributo são as pessoas”, Lagos decidiu, este ano, unir esforços com a Cruz Vermelha para desenvolver uma campanha de sensibilização centrada na importância do valor humano que, contando a história de oito protagonistas locais de várias nacionalidades, reforça a vertente solidária do concelho, indo mais além dos seus atributos naturais.

A campanha é composta por um vídeo principal, disponível na página da Cruz Vermelha Portuguesa e nos meios eletrónicos do município de Lagos, e, ainda, por oito pequenos vídeos com as histórias de oito cidadãos de Lagos. Estes oito testemunhos serão lançados semanalmente durante os próximos meses. A iniciativa integra também uma campanha digital nacional, a presença nos media e em suportes offline, como outdoors, mupis, entre outros.

O principal objetivo é o de sensibilizar a população e as empresas portuguesas para a necessidade urgente de se apoiar quem mais apoia e tem estado na linha da frente de vários conflitos: a Cruz Vermelha. Outro dos propósitos da campanha é o de demonstrar que Lagos, para além de ser um concelho reconhecido pela sua história, valências turísticas e capacidade de integrar novas comunidades, pode contribuir para aumentar a ajuda humanitária àqueles que em todo o mundo vivem em situações de emergência extrema.

A campanha pode ser conhecida na página da Cruz Vermelha Portuguesa aqui.