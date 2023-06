Dia da Criança juntou perto de 2 mil na Alameda

Este evento teve lugar no renovado espaço do Jardim da Alameda, em Faro.

As atividades de comemoração do “Dia da Criança”, dia 1 de junho, tiveram lugar no Jardim da Alameda, juntando cerca de 2 mil participantes, entre crianças provenientes dos estabelecimentos escolares (E.B.1) do concelho e respetivos acompanhantes e entidades envolvidas.

Presente no evento, o Presidente da Câmara Municipal de Faro (CMF), Rogério Bacalhau visitou o espaço, começando pela zona onde se encontrava a Proteção Civil, passando pelos stands das escolas e demais instituições. Referindo-se ao Dia da Criança, o autarca salienta a «importância de promover nas novas gerações o gosto pela descoberta e, também, o tempo para brincar, durante o qual os mais pequenos aplicam e desenvolvem competências tão diversas, como a coordenação motora, a socialização, a solidariedade e a criatividade». O edil farense considera «estas datas comemorativas como oportunidades de comunidade olhar para temas que são decisivos para o futuro das novas gerações».

Das 09:00 às 13:00, todos os que estiveram nesta iniciativa puderam desfrutar das inúmeras propostas, nomeadamente trazidas pelas entidades que colaboraram no evento. Várias coletividades realizaram atividades lúdico-pedagógicas, tais como a Cruz Vermelha Portuguesa, os Bombeiros voluntários e os Bombeiros Sapadores, o INEM, a Direção Regional de Agricultura e Pescas, a Saúde Escolar – unidade de cuidados na comunidade de Faro, a Proteção Civil, a Escola Profissional D. Francisco Gomes D’Avelar – Santa Casa da Misericórdia, a GNR e a Autoridade Marítima – Polícia Marítima.

A PSP, para além de propor, também, este tipo de ação, realizou, ainda, uma apresentação de Equipa cinotécnica da PSP.

Várias entidades apresentaram outras dinâmicas. Por exemplo, o Centro de Ciência Viva do Algarve pôs em prática diversas atividades científicas e, ainda, no que toca à área ambiental, o Parque Natural Ria Formosa desenvolveu o Jogo “À Descoberta do Camaleão”.

No que toca à saúde, o NEMed-AAUAlg apresentou o projeto “Hospital dos Pequenitos” e a nível desportivo, a Divisão de Desporto trouxe vários Jogos Tradicionais, o São Pedro Futsal Clube de Faro promoveu um Torneio de Futsal, a AXAL – Academia de Xadrez do Algarve, Jogos de xadrez e o Curso técnico de Organização de eventos da ESPROSA e Ginásio Clube Farense o “Jogo da Glória”.

Ainda houve tempo para a apresentação de dois livros: a FAGAR fez a apresentação da nova aventura dos Farrobinhas, intitulada “O Talismã Misterioso”, que leva os leitores a refletir sobre a necessidade de circular em segurança, bem como sobre as diversas formas de mobilidade existente, na atualidade, nas cidades, apelando ao dever e à responsabilidade de conviver com respeito e civismo, respeitando as regras de trânsito. Já o Serviço Educativo da Biblioteca Municipal trouxe o livro “Lura, o nosso lugar”, da escritora Sara Braz Vítor, sob o mote de “aprender a valorizar e respeitar a natureza, amando-a”.

No espaço do Jardim da Alameda foram, ainda, colocados, à disposição dos participantes, 2 Insufláveis, Minigolfe, um Parque Infantil e uma Silence Party.

A autarquia agradece a todas entidades, associações, estabelecimentos de ensino que colaboraram nesta atividade.