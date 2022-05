Diretor científico do Museu de Portimão foi distinguido com Prémio Museólogo do Ano 2022

A APOM – Associação Portuguesa de Museologia atribuiu o Prémio Museólogo do Ano 2022 a José Gameiro, diretor científico do Museu de Portimão e também administrador do European Museum Forum (EMF), em cerimónia realizada a 27 de maio na Academia Militar, localizada na Amadora.

Segundo José Gameiro, “esta distinção pertence obviamente a Portimão, ao seu Museu e a todos quantos, ao longo dos últimos 39 anos, me têm acompanhado com dedicação nesta relação cívica, cultural e museológica.”

Do seu ponto de vista, “os museus deverão ser sempre observatórios, laboratórios e pontes permanentes de partilha de cultura e conhecimento, entre as suas comunidades, visitantes e todos os tipos de públicos.”

Ao sublinhar “a confiança em mim depositada neste já longo percurso por quatro autarcas (Martim Gracias, Nuno Mergulhão, Manuel da Luz e Isilda Gomes)”, o diretor científico realça o facto de o Museu de Portimão ser “uma referência museológica incontornável, tanto no país como além-fronteiras.”

“O mais recente exemplo deste reconhecimento é a criação do ‘Prémio Museu Portimão’, que desde 2018 integra os EMYA – European Museum of the Year Award e que é atribuído pelo EMF e pelo Conselho da Europa ao museu mais acolhedor e inclusivo”, reforça José Gameiro.

A propósito, foi recentemente confirmado que o Museu de Portimão receberá a edição dos EMYA 2024, o que trará à cidade representantes dos mais prestigiados museus europeus.