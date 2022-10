DiVaM continua com “Vozes sem fronteiras” e “palcos aleatórios” em Mireu

As Ruínas Romanas de Milreu, em Estoi, recebem, este fim de semana, dias 15 e 16 de outubro, os projetos “Vozes sem fronteiras” e “palcos aleatórios – performance e instalação de vídeo”, no âmbito do DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos. Todas as atividades DiVaM são de entrada gratuita.

A Associação Cultural Música XXI apresenta, nas Ruínas Romanas de Milreu, o projeto “Vozes sem fronteiras”, pelo Coral Feminino “Outras Vozes”, já este sábado, dia 15 de outubro, às 17h00. Sobre a criação deste projeto, a associação refere que «Milreu evoca-nos o Mundo da Antiguidade Clássica, de vozes que evidenciam o poder masculino» e que com este projeto pretendem «enaltecer as “outras vozes”, submersas nas pedras e nas profundezas das águas: as das escravas submissas, as das senhoras silenciosas. O empoderamento das mulheres é também um tema que deverá estar presente na reescrita de uma outra história, na qual o papel da mulher admite uma outra paridade, que lhe foi sonegada».

Para mais informações e reservas poderá enviar e-mail para musicaxxi@gmail.com

Domingo, dia 16, o monumento recebe “palcos aleatórios_random stages {ou a urgência de (me) mover por aí}” por ananeto, às 16h00. O projeto, promovido pela Corpo de Hoje Associação Cultural, é composto por microperformances/instalações nos espaços interiores e exteriores das Ruínas de Milreu, e a instalação de vídeos na Casa rural, com imagens de palcos aleatórios gravados noutras cidades portuguesas e europeias.

Para mais informações e reservas poderá enviar e-mail para palcosaleatorios.corpodehoje@gmail.com ou e 9698135 58.

A programação do DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos – com o tema “Patrimónios sem fronteiras” está disponível em www.cultalg.pt

Na agenda da DRCAlg, está também mais uma edição do Café com Letras, com o tema “Educar para os Direitos Humanos”, na sexta-feira, dia 14 de outubro, pelas 18h30, na Fnac do Fórum Algarve. Os convidados são Laura de Witte (Educadora para os Direitos Humanos), Francisco Piedade (Jornalista, Diretor do DiariOnline Região Sul) e a moderação de Adriana Freire Nogueira (Diretora Regional de Cultura do Algarve).

O Café com Letras é uma iniciativa da Direção Regional de Cultura do Algarve e da Biblioteca da Universidade do Algarve, com apoio da Fnac Faro e da Rádio Universitária do Algarve.