DRCAlg abre Candidaturas à Ação Cultural e à Edição até 20 junho

As candidaturas aos Programas de Apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve, PAACA (Programa de Apoio à Ação Cultural) e Edição de Obras Temáticas sobre o Algarve, estão abertas até dia 20 de junho. O PAACA tem este ano como novidade a inclusão do DiVaM (Dinamização e Valorização dos Monumentos).

Ao PAACA, podem candidatar-se todos os agentes culturais sedeados no Algarve, que sejam entidades coletivas sem fins lucrativos, de caráter não profissional e que, em 2022, não beneficiem dos apoios sustentados da tutela da Cultura. Os projetos podem ser candidatados a três áreas: Criação/Produção; Programação/Difusão; DIVAM – Dinamização e Valorização dos Monumentos. Cada agente cultural pode candidatar três projetos, um por cada área de atividade.

Na avaliação das candidaturas serão valorizados os projetos e iniciativas que manifestem uma relação direta ou indireta, com os contributos da cultura, para os “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável previstos na Agenda 2030” e/ou com pelo menos uma das efemérides elencadas pela DRCAlg.

A principal novidade da edição 2022 é a inclusão do DiVaM como a terceira área de apoio do Programa, mantendo o seu propósito de selecionar um conjunto de atividades que terão lugar nos monumentos afetos à DRCAlg: Fortaleza de Sagres, Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe e Ruínas Romanas de Milreu. O tema para este ano é “Patrimónios Sem Fronteiras”, devendo as candidaturas, a apresentar em formulário próprio, fundamentar de que modo os projetos candidatos se integram na temática proposta. Na avaliação das candidaturas será tida em conta a pertinência dos objetivos do projeto, face à realidade atual e ao contexto patrimonial do monumento onde se propõe intervir.

Ao Programa de Apoio à Edição de Obras Temáticas sobre o Algarve, podem apresentar candidatura todos os autores, naturais ou residentes no Algarve, e associações culturais sedeados na região, assim como autores ou associações, mesmo que não sejam residentes ou estejam sedeados no Algarve, que apresentem obras que tratem temas de especial interesse direto e relevante para o Algarve

As regras, formulários e restante documentação de apoio está disponível em www.cultalg.pt.