DRCAlg abre candidaturas ao Programa de Apoio à Edição de Obras Temáticas sobre o Algarve

Estão abertas, até dia 20 de junho, as candidaturas ao Programa de Apoio à Edição de Obras Temáticas sobre o Algarve, uma iniciativa da Direção Regional de Cultura do Algarve de promoção e divulgação do conhecimento sobre a história e identidade cultural da região.

Podem apresentar candidatura a este programa da DRCAlg todos os autores, naturais ou residentes no Algarve, e associações culturais sedeados na região. Podem, também, beneficiar deste apoio autores ou associações que apresentem obras que tratem temas de especial interesse direto e relevante para o Algarve, mesmo que não sejam residentes ou estejam sedeados no Algarve.

O apoio à edição é um programa anual, no âmbito da ação cultural, e destina-se a comparticipar os custos de edição e/ou produção de obras inéditas, podendo ser através da aquisição de exemplares de livros ou obras, em número variável, ou apoio financeiro em forma de comparticipação a fundo perdido. A DRCAlg só irá apoiar uma obra por candidato.

São consideradas obras elegíveis toda a atividade editorial de livros, revistas, incluindo a conceção gráfica da edição eletrónica, ou edição/ produção de documentário (incluindo o guião), registos áudio, ou outros registos, indiferentemente do seu suporte.

As candidaturas decorrem até dia 20 de junho. As regras e o formulário estão disponíveis em www.cultalg.pt.