Em contagem decrescente para o arranque da Volta ao Algarve

Já faltam poucos dias para vermos os melhores ciclistas do mundo a pedalar pelas estradas e pelas mais bonitas paisagens do Algarve, numa prova com quase 800 Km de distância. A 49ª edição da Volta ao Algarve arranca no próximo dia 15 de fevereiro (quarta-feira) com a 1ª etapa Portimão – Lagos – 200,2 Km. A 2ª etapa, no dia 16, sai de Sagres até ao Alto da Fóia – 189,4 Km, segue-se a 3ª etapa no dia 17 que sai de Faro em direção a Tavira – 201,1 Km e a 18, é a vez de Albufeira acolher a 4ª etapa, que parte da Avenida dos Descobrimentos até ao alto do Malhão – 177,9 Km, sendo que a 5ª e última etapa Lagoa – Lagoa é um contrarrelógio individual de 24,4 Km. Em Albufeira estamos a contar os dias que faltam para ver uma das provas desportivas mais acarinhadas por residentes e turistas. No dia 18, não falte e venha aplaudir os melhores velocistas do mundo!

A Volta ao Algarve é de uma prova de referência do início da época velocipédica internacional que continua a integrar o circuito UCI ProSeries, o segundo mais importante do circuito mundial de Ciclismo. A edição deste ano conta, uma vez mais, com um pelotão de luxo constituído por 25 equipas, das quais 12 WorldTeams, 4 ProTeams e nove Continentais. A “Algarvia, como ainda é conhecida por muitos, vai contar com a presença de 20 corredores do top 100 mundial e de João Almeida e Rui Costa, os dois ciclistas portugueses com os melhores resultados na última década, que prometem lutar pelos melhores lugares da tabela classificativa.

No dia 18 de fevereiro, o pelotão da 4ª etapa da 49ª Volta ao Algarve, sai da Marina de Albufeira, às 9h30, numa volta simbólica pela cidade, em direção à Avenida dos Descobrimentos, onde será dada a partida oficial da prova, às 11h20, para um percurso de 177,9 Km até ao Alto do Malhão.

No mesmo dia e, também, na Marina, realiza-se um Open Day/ Dia Aberto, designado por “O Ciclismo vai à Escola”. Trata-se de um programa de atividades paralelas no âmbito da Volta que, durante toda a manhã, das 9h00 às 12h00, convida os mais pequeninos (crianças dos 3 aos 12 anos) a participarem numa Gincana cronometrada, pista insuflável, corrida de Balance Bikes e que tem, também, por objetivo captar novos talentos.

Este ano, para além da Eurosport, responsável pela transmissão de centenas de horas televisivas sobre a Volta, levando a imagem do Algarve a várias partes do mundo, a grande novidade é que, pela primeira vez em muitos anos, a prova conta com transmissão televisiva em canal aberto, na RTP1, multiplicando o número de espetadores em Portugal e nas comunidades portuguesas, através da RTP África e da RTP Internacional.