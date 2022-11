20 ANOS RUA Fm | Celebramos com uma emissão contínua das 8h às 20h e festa no ZERO!

Como forma de assinalar os 20 anos da Rádio Universitária do Algarve, comemoramos com uma emissão especial contínua das 8h às 20h já na próxima segunda-feira, dia 28 de novembro.

Depois dos concertos do 13º aniversário do programa de autor ‘Aqui Há Jazz’, da crew farense de Hip-Hop WTDPG e dos The Smokestackers, as comemorações do 20º aniversário da Rádio Universitária do Algarve continuam já na próxima segunda-feira, dia 28 de novembro, com uma emissão contínua com duração de 12 horas – das 8h às 20h.

A emissão vai contar com a presença dos vários coladoradores da RUA fm e estão preparadas algumas surpresas, que assinalam o dia em que a Associação Rádio Universitária do Algarve foi fundada, cuja primeira emissão em direto foi realizada a 26 de Junho.

Para além da emissão, celebramos também com uma festa no bar ZERO, em Faro, já no próximo dia 30 de Novembro! Em véspera de feriado (1 de Dezembro), vem comemorar na noite de quarta-feira com a família da RUA os 20 anos de existência da Associação Rádio Universitária do Algarve, numa noite recheada de festa e boa música, pela autoria de DJ Mr. Kool e convidados da nossa rádio.

A Gala de comemoração deste 20º aniversário irá realizar-se a 13 de Fevereiro – Dia Mundial da Rádio – no Teatro Lethes, em Faro.

É possível ouvir a emissão contínua de dia 28 de novembro em 102.7 FM ou em rua.pt.