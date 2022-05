Escola Azul mobiliza “Corrente do Oceano” com escolas de todo o país

No dia 19 de maio, pelas 11h30, centenas de escolas vão mobilizar-se para criar uma #CorrentedoOceano. Esta iniciativa, que assinala o Dia Escola Azul, visa consciencializar para a importância do Oceano, através da criação de vários cordões humanos que juntam a comunidade escolar, a comunidade local, municípios e entidades ligadas ao mar.

O programa educativo do Ministério da Economia e Mar, Escola Azul, lançou às 321 Escolas Azuis espalhadas pelo país, o desafio de darem as mãos pelo Oceano e organizarem cordões humanos junto ao mar ou a um local simbólico da comunidade. Esta Corrente do Oceano que vai pintar o país de azul está a ser preparada para as 11h30 do dia 19 de maio, data em que se se celebra o Dia Escola Azul e que antecede o Dia Europeu do Mar (20 de maio).

Este momento simbólico que vai unir milhares de pessoas pretende mostrar como as gerações mais jovens estão unidas e mobilizadas para a necessidade de proteger o Oceano. Uma mensagem que ganha particular relevo num ano em que se realiza a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, no final de junho, em Lisboa.

Paralelamente à mensagem pelo Oceano, muitas escolas vão também aproveitar para deixar um apelo pela paz, tendo em conta o cenário de guerra que se vive atualmente na Ucrânia.

Muitos destes cordões humanos estão a ser preparados com o apoio de municípios e vão envolver muito mais do que as comunidades escolares, prevendo-se, nalguns casos, a participação de mais de 1000 pessoas numa única corrente.

A Escola Azul é um programa educativo do Ministério da Economia e Mar, que envolve escolas que trabalham em temas ligados ao mar numa comunidade de Literacia do Oceano que reúne professores, alunos, municípios e entidades parceiras. Através de iniciativas como a “Corrente do Oceano”, a Escola Azul pretende levar as questões do Oceano para fora das salas de aula, incentivando os jovens para uma postura de cidadania ativa e participativa.