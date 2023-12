ESN convida estudantes de Erasmus a passarem um Natal português

A Erasmus Student Network Portugal (ESN) apresenta mais uma edição do ‘Natal com Famílias Portuguesas’. Iniciada em 2019 em todo o país, esta atividade procura conectar a comunidade de estudantes internacionais com a comunidade local e cultura portuguesa durante a quadra natalícia.

O ‘Natal com Famílias Portuguesas’ está agendado para os dias 24 e 25 de dezembro de 2023, declarando-se como uma oportunidade especial para a comunidade de estudantes em mobilidade – Geração Erasmus – conectar-se com as tradições e calor das famílias portuguesas durante esta época.

O projeto assume a escala nacional pelo quinto ano consecutivo, e é organizado em colaboração com as associações locais da Federação ESN Portugal.

O seu cerne prende-se no fomento de um enriquecimento do intercâmbio cultural para os estudantes internacionais que optam por permanecer em Portugal durante as épocas festivas, conectando-os com famílias portuguesas que se voluntariaram a participar.

O fortalecimento de laços, a promoção da compreensão mútua e a partilha de tradições e costumes são as metas que se pretendem alcançar na duração do projeto, e, deste modo, tornando ainda mais especial e mágica esta época.

Os estudantes internacionais podem experienciar tanto a noite de véspera como o dia de Natal.

As famílias, por sua vez, decidem quantos estudantes estão dispostos a acolher, e se o farão no dia 24, ou dia 25, ou ambos.

Para que a correspondência entre participantes e as famílias de acolhimento seja mais simples e acessível, pede-se que ambas as partes se registem através do website da ESN Portugal (www.esnportugal.org).

A atribuição é feita de acordo com a localização e preferências dos estudantes e famílias, que podem escolher deslocar-se para outra cidade ou não.

Os registos para a edição de 2023 estão abertos para famílias e estudantes internacionais até ao dia 14 de dezembro de 2023.