Estudantes de Dietética e Nutrição dão a conhecer receitas sustentáveis no Auchan Live

Estudantes do curso de Dietética e Nutrição da Universidade do Algarve vão marcar presença esta segunda-feira de manhã, dia 4 de dezembro, no centro comercial Fórum Algarve, onde vão apresentar um workshop dinâmico sobre receitas sustentáveis.

Esta inciativa, promovida pelo supermercado Auchan, decorre entre as 11h00 e as 13h00. Os alunos vão cozinhar as receitas sustentáveis ao vivo, com ingredientes escolhidos a dedo no local, no recém-inaugurado Auchan Live.

Este novo espaço pode ser usado para promover workshops de cozinha dinâmicos e interativos, provas com especialistas de produtos, conversas e conferências inspiradoras, demonstrações de produtos e equipamentos e ainda tem um espaço para concertos.

Mais informação sobre o Auchan Live aqui.