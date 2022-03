Farenses podem votar até 31 de Março no Orçamento Participativo

O período de votações para o Orçamento Participativo (OP) de Faro está aberto até 31 de Março.

Ao todo, o Município vai alocar uma verba de 180 mil euros para o Orçamento Participativo e 10 mil euros para o OP Faro – Escolas, projeto em desenvolvimento nas escolas do concelho com os alunos do 3º ciclo e Ensino Secundário.

Depois de um animado período de apresentação de propostas em assembleias participativas (presenciais) e no Portal do Orçamento Participativo (online), a comissão técnica fez a análise das 24 propostas, tendo apurado nove projetos com condições para se submeterem a sufrágio.

O período de votação decorre desde a passada segunda-feira, dia 7 de Março, até ao próximo dia 31.

Todos os cidadãos com idade superior ou igual a 18 anos, que residam, trabalhem ou estudem no concelho podem assim votar em dois dos nove projetos a sufrágio no portal do Orçamento Participativo.

Serão vencedores do OP os projetos mais votados pelos cidadãos até esgotar a verba disponível, sendo que cada freguesia ou união de freguesias terá, pelo menos, um projeto vencedor.

Os projetos selecionados serão executados até 2023.

Para Rogério Bacalhau, presidente da Câmara Municipal de Faro, «a fase de elaboração de propostas teve uma excelente adesão, com a participação de muitos munícipes numa altura difícil devido aos efeitos da pandemia e foi possível, pela primeira vez, realizar assembleias participativas presenciais e sentir os desejos e anseios dos munícipes em relação ao concelho».

«Teremos agora nove projetos a votação e esperamos que os farenses mantenham o espírito de participação e empenho na melhoria do concelho que demonstraram até aqui», conclui o autarca.